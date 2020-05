Coca-Cola: Patrick Kammerer ist Kommunikationschef Zentral- und Osteuropa

Darunter Italien, Griechenland, Kroatien, die Schweiz, Österreich, Polen, die Ukraine und Russland. Zuvor war Kammerer als Kommunikationschef und Mitglied der Geschäftsleitung für Coca-Cola Deutschland, Dänemark und Finnland tätig. Kammerer berichtet in seiner neuen Position an die Präsidentin der Geschäftsregion, Lana Popovic.

Er wird in das Coca-Cola Büro nach Wien wechseln, sobald die Situation dies zulasse, teilte das Unternehmen mit. Vor seiner Zeit bei Coca-Cola hat Patrick Kammerer unter anderem in internationalen Positionen für Shell und Nike gearbeitet und in Amsterdam und London gelebt. Im November 2019 wurde Patrick Kammerer bei den PR Report Awards als “Kommunikator des Jahres” ausgezeichnet. Wer ihm nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

bek

