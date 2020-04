Neue Vox-Datingshow “First Dates Hotel” punktet mit starkem Marktanteil von 9,7 Prozent

Bei "First Dates Hotel" auf Vox treffen sich Singles zu einem Blind Date in einem Hotel, um bei feinerem Ambiente das Knistern für die große Liebe zu finden. Zumindest die erste Folge konnte großes Interesse bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 wecken. Ob daraus mehr wird, wird sich zeigen.

Der Montag bei den 14- bis 49-Jährigen:

“First Dates Hotel” lag deutlich über dem Vox-Normalniveau und ist ein Ableger von „First Dates – Ein Tisch für zwei“. Der Erfolg lässt sich ein Stück weit auch psychologisch erklären, da man in Zeiten der Quarantäne sich weder in Hotels noch Fremde treffen kann. In der Prime Time lieferten sich an der Spitze jedoch “Wer wird Millionär” mit 1,28 Mio. jungen Zuschauern bzw. 13,8 % Marktanteil und “ARD extra: Die Corona-Lage” mit 1,20 Mio. und 13,3 % ein Kopf-an-Kopf rennen. “Verkopft” ging es im Ersten weiter mit “Hart aber fair”. Etwas mehr als die Hälfte der Zuschauer mit 0,69 Mio. blieb bei Frank Plasberg dran. Konkret ging es laut Sender um diese Frage: “Freiheit nur in kleinen Schritten: Wie schädlich wird die Dauer-Quarantäne?”

Das ZDF antwortete mit der Krimireihe “Neben der Spur – Erlöse mich”, das auf ähnliche Werte mit 0,66 Millionen jungen Zuschauern (Marktanteil 7,0 %) kam. Danach konnte der Spielfilm “Fifty Shades of Grey” 0,63 Millionen fesseln und den Marktanteil auf 10,6 % ausbauen. Kabel Eins schickte in “Matrix” Alleswaffe Keanu Reeves ins Feld, um Wahrheit und Realität zu finden. 7,1% Marktanteil unterstreichen, dass der Spielfilm-Klassiker der Wachowski-Geschwister von 1999 immer noch zu begeistern vermag.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 20. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:03 1,909 21,5 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6993 19:37:51 00:22:47 1,351 16,9 3 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 136 20:14:57 01:35:54 1,281 13,8 4 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:16:04 00:28:58 1,200 13,3 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:43 00:20:49 1,166 20,1 6 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 22:14:13 01:03:21 1,007 14,7 7 VOX FIRST DATES HOTEL Folge 1 20:15:00 01:34:43 0,902 9,7 8 ZDF heute journal 21:44:38 00:29:26 0,872 9,7 9 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3418 19:07:37 00:22:02 0,759 11,8 10 ProSieben Galileo 19:10:43 00:48:55 0,752 10,3 11 ARD Hart aber fair 20:45:03 01:14:12 0,688 7,3 12 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 19:05:05 00:05:31 0,680 11,1 13 ProSieben Young Sheldon 20:47:21 00:20:29 0,676 7,2 14 RTL ZWEI PROMINENT UND OBDACHLOS - GOSSE STATT GLAMOUR Folge 1 20:14:02 01:29:53 0,662 7,2 15 ZDF Neben der Spur - Erlöse mich 20:15:07 01:28:41 0,656 7,0 16 ZDF heute 18:59:44 00:22:37 0,634 10,2 17 ProSieben DIE SIMPSONS 18:40:24 00:19:21 0,633 11,0 18 ZDF Fifty Shades of Grey 22:16:38 01:53:26 0,630 10,6 19 ProSieben The Big Bang Theory 21:15:14 00:20:04 0,621 6,5 20 Kabel Eins MATRIX 20:14:31 02:07:49 0,617 7,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Montag im Gesamtpublikum:

“First Dates Hotel” schaffte es beim Gesamtpublikum nicht in die Top20. Das Gesamtpublikum konnte sich eher abends mit 12,5 % Marktanteil an dem Lustspiel “Fifty Shades of Grey” erfreuen. Nur die drei Sender ARD, ZDF und RTL konnten in den Top-Charts für für das Gesamtpublikum ihre Formate unterbringen. Der Fernseh-Tag war wieder stark von der Corona-Berichterstattung geprägt, da die Kanzlerin Angela Merkel am Nachmittag sich zu Corona-Lockerungen äußerte. So konnte auch das ZDF mit dem “WISO Corona spezial” um 19:30 Uhr mit 11,7 % Marktanteil punkten.

Den Tagessieg holte sich die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 6,89 Mio. Sehern vor dem ZDF-Krimi “Neben der Spur”, den 5,84 Mio. (17,3%) einschalteten. “Wer wird Millionär?” war mit 4,90 Mio. und 14,9% die Nummer 2 um 20.15 Uhr.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 20. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:03 6,886 21,1 2 ZDF Neben der Spur - Erlöse mich 20:15:07 01:28:41 5,840 17,3 3 ZDF heute 18:59:44 00:22:37 5,335 21,2 4 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 136 20:14:57 01:35:54 4,902 14,9 5 ZDF heute journal 21:44:38 00:29:26 4,715 15,5 6 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:16:04 00:28:58 4,052 12,0 7 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 428 18:00:18 00:45:28 3,553 18,8 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:43 00:20:49 3,541 15,4 9 ZDF WISO Corona spezial 19:30:18 00:41:03 3,529 11,7 10 ZDF SOKO München 18:10:17 00:42:21 3,432 17,1 11 ARD Hart aber fair 20:45:03 01:14:12 3,327 10,0 12 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 22:14:13 01:03:21 3,099 13,8 13 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:32 00:42:32 3,090 25,5 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6993 19:37:51 00:22:47 3,068 10,1 15 ZDF Leute heute 17:53:47 00:12:16 2,873 17,4 16 ARD Großstadtrevier Folge 450 18:50:28 00:48:05 2,740 10,7 17 ZDF heute spezial 15:28:25 00:44:12 2,721 22,3 18 ZDF heute 16:59:56 00:15:10 2,711 20,2 19 ZDF hallo deutschland 17:15:06 00:38:34 2,507 17,1 20 ZDF Fifty Shades of Grey 22:16:38 01:53:26 2,364 12,5

