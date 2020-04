Kreation Geschäftsführer Markus Daubenbüchel verlässt Scholz & Friends

Markus Daubenbüchel, Geschäftsführer Kreation bei Scholz & Friends Hamburg, steigt nach über zehn Jahren bei der Agentur bis Mitte des Jahres aus. Wohin er geht, ist noch nicht verkündet. Nur soviel, dass er sich neuen Herausforderungen stellen will. Daubenbüchel hat gemeinsam mit Tobias Ahrens, Geschäftsführer Kreation & Partner, die Aufstellung der Agentur strukturell und kreativ weiter vorangetrieben.

Markus Daubenbüchel zu seiner Entscheidung: “Besonders die enge Zusammenarbeit mit FM (Frank-Michael Schmidt) habe ich immer sehr geschätzt, daher fällt es nicht so leicht, sich die Zukunft ohne diesen Austausch vorzustellen. Durch die gemeinsame Arbeit mit Tobias Ahrens am kreativen Ergebnis und den Prozessen der Agentur ist nun der Punkt erreicht, an dem viele meiner Vorhaben erfolgreich auf den Weg gebracht sind, und ich die Agentur in den besten Händen weiß. Daher ist jetzt für mich der Moment gekommen, meine berufliche Zukunft in einem sich verändernden Markt für mich neu zu gestalten.“

“Markus hat den bedeutenden Kampagnen der Agentur ein unverwechselbares Gesicht gegeben. Er schafft es wie kaum ein Kreativer in Deutschland, Marken, Kampagnen und Produkten gerade in der digitalen Transformation eine kraftvolle und besondere Sichtbarkeit zu geben. Ich möchte Markus für zehn Jahre großer Kampagnen und guter Zusammenarbeit danken und wünsche ihm für seine persönliche und professionelle Zukunft alles Gute und viel Erfolg”, wertschätzt Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group, die Leistung von Markus Daubenbüchel.

Daubenbüchel ist ADC-Mitglied und “Awarded Member” des D&AD. Seine Arbeiten werden bei allen namhaften Wettbewerben, darunter den Cannes-Lions, dem ADC, dem D&AD, den Clio-Awards, der One-Show und dem Effie, regelmäßig ausgezeichnet. Von der stilprägenden Kommunikation des international ausgebildeten und erfahrenen Daubenbüchel profitierten bei Scholz & Friends Kunden wie Vodafone Enterprise, Siemens, VHV Versicherungen und Henkel Beauty Care. Dazu zählt insbesondere auch die Kampagne “Umparken im Kopf” für Opel. Damit hat Markus Daubenbüchel eine der prägenden Kampagnen von Scholz & Friends insbesondere auch visuell zu einem Highlight der letzten Jahre gemacht, das Werbegeschichte geschrieben hat.

