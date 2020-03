Nach ESC-Absage: Stefan Raab macht “Free European Song Contest” für ProSieben

Corona sorgt für ein überraschendes Comeback von Stefan Raab bei ProSieben. Nachdem der Eurovision Song Contest in Rotterdam wegen der Corona Pandemie in diesem Jahr ausfällt, produziert Raab für seinen alten Haussender ProSieben, eine Alternative. Der "Free European Song Contest" soll am 16. Mai um 20.15 Uhr live aus Köln übertragen werden.