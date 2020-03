Mehr als 4 Mio. verabschieden sich von der “Lindenstraße” – beste Zuschauerzahl seit Januar 2011

Von

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

Die 4,09 Mio. “Lindenstraße”-Zuschauer entsprachen ab 18.50 Uhr einem guten Marktanteil von 13,3% und dem 10. Platz der Tages-Charts. Zuletzt erreichte die Serie am 16. Januar 2011 mehr Zuschauer. Doch schon damals war das ein Ausreißer nach oben, regelmäßig mehr als 4 Mio. Seher gab es zuletzt im Herbst/Winter 2007/2008. Zum Vergleich: Bis 1993 gab es noch Folgen mit mehr als 10 Mio. Zuschauern. Zuletzt waren es oft nichtmal mehr 2 Mio.

Den Tagessieg holte sich Das Erste später mit der 20-Uhr-“Tagesschau”: Die sahen dort 11,01 Mio. Menschen, der Marktanteil lag bei 29,2%. Das Interesse an Nachrichtensendungen ist in Corona-Zeiten also weiterhin riesig. Den “Tatort: Krieg im Kopf” sahen im Anschluss noch 9,51 Mio. Leute – 25,2%. Dahinter folgen dann drei weitere Info-Programme: die 19-Uhr-“heute”-Ausgabe des ZDF mit 5,58 Mio. (17,9%), “Berlin direkt” mit 5,39 Mio. (16,9%) und das “heute journal” mit 4,79 Mio. und 14,0%. Stärkster direkter “Tatort”-Konkurrent war ebenfalls das ZDF: den Film “Tonio & Julia – Nesthocker” schalteten 4,74 Mio. (12,5%) ein.

Top-Programm der Privatsender waren ebenfalls wieder Nachrichten: “RTL aktuell” kam auf 4,49 Mio. Neugierige und einen Marktanteil von 15,2%. In der Prime Time lag RTL mit “James Bond 007 – Skyfall” vorn: 2,98 Mio. sahen zu – 8,5%. Eigentlich wollte RTL den Film passend zum Start des neuen “Bond”-Films “Keine Zeit zu sterben” zeigen – der sollte ab kommendem Donnerstag in den Kinos laufen, wurde nun aber in den November verschoben.

“The Voice Kids” erreichte bei Sat.1 unterdessen 2,43 Mio. Leute (6,7%), “Kitchen Impossible” bei Vox 2,40 Mio. (7,6%), “Suicide Squad” bei ProSieben 2,34 Mio. (6,4%).

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 29. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:53 00:30:39 11,006 29,2 2 ARD Tatort: Krieg im Kopf 20:30:32 01:28:37 9,512 25,2 3 ZDF heute / Wetter 18:59:50 00:13:09 5,578 17,9 4 ZDF Berlin direkt 19:12:59 00:21:52 5,389 16,9 5 ZDF heute journal / Wetter 21:49:57 00:29:52 4,786 14,0 6 ZDF Tonio & Julia - Nesthocker 20:21:39 01:27:38 4,744 12,5 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:19:40 4,492 15,2 8 ZDF Terra X: Eine kurze Geschichte über - Das Mittelalter 19:37:40 00:42:59 4,222 12,1 9 ARD Anne Will 21:59:09 01:00:41 4,210 14,0 10 ARD Lindenstrasse Folge 1758 18:48:23 00:33:29 4,093 13,3 11 ARD Weltspiegel 19:22:58 00:33:47 3,266 10,1 12 ARD Tagesthemen 23:01:27 00:29:59 3,253 15,0 13 ARD Liebe ist die beste Medizin 15:02:01 01:26:43 3,121 15,6 14 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 7 19:06:01 00:46:19 3,099 9,5 15 RTL James Bond 007 - Skyfall 20:14:29 02:12:02 2,982 8,5 16 ZDF Terra Xpress Spezial: Corona - Unser Kampf gegen das Virus 18:29:47 00:29:03 2,941 10,5 17 ARD Bye Bye Lindenstraße 18:00:07 00:44:07 2,905 11,1 18 ARD Tagesschau 17:14:53 00:14:10 2,766 12,1 19 ZDF maybrit illner Corona spezial 22:19:49 01:03:53 2,658 10,1 20 ZDF Bares für Rares - Lieblingsstücke 11:48:03 02:11:19 2,502 15,2

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch bei den jungen Zuschauern dominieren “Tagesschau” und “Tatort” das Geschehen: 3,16 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten den Nachrichten des Ersten einen grandiosen Marktanteil von 28,2%, für den “Tatort” entschieden sich danach noch 2,30 Mio. (19,8%). Die “Lindenstraße” war am Vorabend mit 1,18 Mio. und 13,8% so beliebt wie seit November 2011 nicht mehr.

Der stärkste ARD-Konkurrent war hier der ProSieben-Film “Suicide Squad”, den ab 20.15 Uhr 1,51 Mio. 14- bis 49-Jährige eingeschaltet haben – 13,4%. “Kitchen Impossible” von Vox folgt mit 1,49 Mio. direkt dahinter, erzielte wegen der längeren Sendezeit einen noch größeren Marktanteil von 15,0%. RTL folgt mit 1,36 Mio. und 12,4% für “James Bond 007 – Skyfall” auch nicht weit dahinter, Sat.1 kam mit “The Voice Kids” auf 0,94 Mio. und 8,4%.

Unter dem Soll blieben am Abend RTLzwei mit 0,54 Mio. und 4,9% für “Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere”, kabel eins blieb mit “Police Academy V” sogar bei nur 0,31 Mio. und 2,7% hängen.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 29. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:53 00:30:39 3,162 28,2 2 ARD Tatort: Krieg im Kopf 20:30:32 01:28:37 2,300 19,8 3 ProSieben Suicide Squad 20:14:58 01:47:49 1,513 13,4 4 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 8 20:15:00 02:50:47 1,493 15,0 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:19:40 1,455 17,5 6 RTL James Bond 007 - Skyfall 20:14:29 02:12:02 1,358 12,4 7 ARD Lindenstrasse Folge 1758 18:48:23 00:33:29 1,181 13,8 8 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 7 19:06:01 00:46:19 1,157 12,7 9 SAT.1 The Voice Kids 20:16:03 01:52:17 0,941 8,4 10 ARD Anne Will 21:59:09 01:00:41 0,920 9,5 11 ZDF heute journal / Wetter 21:49:57 00:29:52 0,913 8,4 12 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:57:14 00:14:16 0,881 8,5 13 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:57 00:50:49 0,878 12,1 14 ZDF heute / Wetter 18:59:50 00:13:09 0,861 9,9 15 RTL DIE 10 SPEKTAKULÄRSTEN JAMES-BOND-MOMENTE Folge 7 22:54:45 00:46:11 0,856 12,4 16 ZDF Berlin direkt 19:12:59 00:21:52 0,806 9,2 17 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 6 19:13:48 00:45:44 0,790 8,6 18 ProSieben Galileo 19:05:29 00:52:37 0,790 8,6 19 VOX PROMINENT! Folge 13 23:40:35 00:34:59 0,777 16,7 20 ARD Bye Bye Lindenstraße 18:00:07 00:44:07 0,770 10,4

Hier noch die Top-20-Rankings vom Samstag und Freitag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 28. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:58 00:15:49 8,967 25,4 2 ZDF UNTER VERDACHT 20:15:41 01:44:01 7,029 19,8 3 ZDF heute 18:59:42 00:19:25 6,672 25,3 4 ZDF ZDF spezial:Corona-Krise: Wie die Maßnahmen wirken 19:21:23 00:13:52 6,217 22,0 5 ARD Liebe verjährt nicht 20:15:47 01:26:10 4,790 13,4 6 ZDF SOKO Leipzig 22:00:32 00:43:30 4,105 13,5 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:20:31 4,034 16,3 8 ZDF Bares für Rares - Lieblingsstücke 19:39:56 00:30:31 3,729 11,4 9 ZDF SOKO Wien 18:07:13 00:43:15 3,679 17,1 10 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 21 20:15:01 02:29:45 3,665 11,2 11 ZDF heute journal / Wetter 22:44:55 00:16:38 3,400 12,6 12 ARD Urlaub mit Mama 21:43:41 01:26:12 3,212 10,7 13 ARD Tagesthemen 23:11:47 00:15:51 3,156 14,4 14 ZDF Bares für Rares 16:02:13 00:52:15 2,540 19,7 15 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:06:55 00:48:48 2,471 8,3 16 ZDF heute Xpress 16:58:51 00:05:11 2,429 17,0 17 ZDF plan b: Hoffnung für Patienten 17:35:25 00:30:01 2,230 13,1 18 SAT.1 Zoomania 20:16:56 01:34:12 2,216 6,3 19 VOX Asterix im Land der Götter 20:15:00 01:21:07 2,178 6,1 20 ZDF Länderspiegel 17:04:02 00:30:53 2,067 13,6

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 28. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:58 00:15:49 2,577 25,5 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 21 20:15:01 02:29:45 1,386 14,6 3 SAT.1 Zoomania 20:16:56 01:34:12 1,370 13,8 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:20:31 1,353 22,3 5 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:06:55 00:48:48 0,938 11,8 6 VOX Asterix im Land der Götter 20:15:00 01:21:07 0,936 9,4 7 ZDF heute 18:59:42 00:19:25 0,931 14,4 8 ZDF ZDF spezial:Corona-Krise: Wie die Maßnahmen wirken 19:21:23 00:13:52 0,914 12,7 9 SAT.1 Kindsköpfe 22:11:14 01:33:54 0,878 11,6 10 ARD Liebe verjährt nicht 20:15:47 01:26:10 0,867 8,7 11 RTL HOTEL VERSCHMITZT - AUF DIE OHREN, FERTIG, LOS! Folge 5 23:11:12 00:46:29 0,844 13,5 12 ProSieben Galileo 19:05:41 00:52:53 0,830 10,6 13 ProSieben The Finest Hours 20:15:00 01:45:10 0,789 8,1 14 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:35 00:16:46 0,737 7,6 15 ZDF UNTER VERDACHT 20:15:41 01:44:01 0,692 6,9 16 RTL Take Me Out Folge 12 00:10:01 00:49:39 0,689 17,3 17 VOX DIE PFERDEPROFIS Folge 7 19:10:01 00:48:54 0,687 8,7 18 ARD Tagesthemen 23:11:47 00:15:51 0,647 9,2 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:39:53 00:19:58 0,610 10,0 20 RTL BEST OF...! Folge 13 17:45:01 00:46:43 0,576 12,1

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 27. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:17:18 7,023 19,1 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:17:18 00:19:57 6,556 17,4 3 ZDF heute 18:59:51 00:22:37 6,231 21,0 4 ZDF Der Alte 20:30:51 00:58:00 5,976 16,2 5 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Wirtschaft wankt, Jobs in Gefahr 19:26:11 00:12:06 5,287 16,7 6 ZDF Politbarometer 22:40:31 00:06:12 5,060 18,2 7 ARD Meine Mutter traut sich was 20:37:45 01:28:01 4,912 13,7 8 ZDF Letzte Spur Berlin 21:30:06 00:43:28 4,841 14,1 9 ZDF heute-show 22:48:32 00:33:34 4,714 18,9 10 RTL LET' S DANCE Folge 5 20:15:01 02:34:39 4,675 14,4 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:19:27 4,446 16,4 12 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 578 17:59:40 00:44:41 4,387 19,6 13 ZDF heute journal 22:14:24 00:26:07 4,187 13,6 14 ZDF Bettys Diagnose 19:42:05 00:43:23 4,123 11,5 15 ARD Tagesthemen 22:07:16 00:30:28 3,689 11,8 16 ZDF SOKO Kitzbühel 18:07:59 00:42:32 3,648 15,4 17 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6979 19:37:09 00:21:51 3,190 9,2 18 ZDF heute - in Europa 15:58:15 00:14:29 3,143 24,0 19 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:12 00:43:16 3,139 23,4 20 ARD Quizduell Folge 304 18:47:54 00:48:33 3,111 10,4

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 27. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:17:18 2,079 19,2 2 RTL LET' S DANCE Folge 5 20:15:01 02:34:39 1,908 19,2 3 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:17:18 00:19:57 1,685 15,3 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6979 19:37:09 00:21:51 1,480 15,0 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:19:27 1,427 20,0 6 ZDF heute-show 22:48:32 00:33:34 1,215 14,8 7 ZDF Politbarometer 22:40:31 00:06:12 1,188 13,2 8 SAT.1 The Biggest Loser 20:14:31 02:50:21 1,119 11,2 9 ProSieben Galileo 19:13:34 00:45:12 1,016 11,2 10 RTL EXCLUSIV - SPEZIAL 23:25:56 00:28:33 0,991 16,7 11 ARD Tagesthemen 22:07:16 00:30:28 0,897 9,0 12 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 19:05:12 00:08:22 0,895 11,5 13 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3404 19:06:17 00:22:11 0,877 10,9 14 ZDF heute 18:59:51 00:22:37 0,869 11,1 15 ARD Meine Mutter traut sich was 20:37:45 01:28:01 0,859 8,1 16 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 49 19:01:49 00:59:19 0,844 9,6 17 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Wirtschaft wankt, Jobs in Gefahr 19:26:11 00:12:06 0,844 10,1 18 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:25 00:11:03 0,823 13,5 19 ZDF heute journal 22:14:24 00:26:07 0,770 7,8 20 ProSieben DIE SIMPSONS 18:38:44 00:19:42 0,764 10,7

