Corona-Shows: “Die Quarantäne-WG” startet ordentlich, “Luke, allein zuhaus” desaströs

Auch wenn der Auftakt der "Quarantäne-WG" von RTL in Sachen Unterhaltungswert und/oder Informationsgehalt noch deutlich ausbaufähig war, haben genügend Menschen zugeschaut, um ihm überdurchschnittliche Quoten zu bescheren. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 1,51 Mio. 14- bis 49-Jährige und 13,8% sogar für den Prime-Time-Sieg. Miserabel gestartet ist hingegen die Sat.1-Vorabend-Show "Luke, allein zuhaus".

Der Montag im Gesamtpublikum:

Auch am Montag waren die Nachrichtensendungen wieder sehr begehrt: Die 20-Uhr-“Tagesschau” sahen im Ersten 7,89 Mio. (21,4%), “heute” um 19 Uhr im ZDF 5,90 Mio. (19,7%) und das “heute journal” ab 21.45 Uhr 5,56 Mio. (17,8%). Auch “RTL aktuell” schaffte mit 4,54 Mio. und 16,2% den Sprung in die Tages-Top-5. Bei “Hart aber fair” sieht man allerdings, dass die Leute sich nicht mehr jede aktuelle Info-Sendung anschauen. So kam der ARD-Talk um 20.15 Uhr auf 4,03 Mio. Zuschauer und 11,7%, vor einer Woche waren es noch 5,39 Mio. (16,1%).

Stärkstes Nicht-Info-Programm war am Montag ganz eindeutig die ZDF-Krimi-Reihe “Nord Nord Mord” mit 7,44 Mio. Zuschauern und 20,8%. Nur die “Tagesschau” war am Montag erfolgreicher. RTLs “Quarantäne-WG” schalteten ab 20.15 Uhr 3,27 Mio. Menschen ein, der Marktanteil lag bei ordentlichen 9,0%. “Wer wird Millionär?” erreichte ab 21.15 Uhr 3,67 Mio. (13,0%).

Vor alle anderen Privatsender – also außer RTL – schob sich in der Prime Time noch zdf_neo: “Inspector Barnaby” schalteten um 20.15 Uhr 2,06 Mio. (5,8%) ein, um 21.45 Uhr dann noch 1,81 Mio. (7,0%). Dahinter folgt in den Abend-Charts dann kabel eins mit 1,58 Mio. “Lethal Weapon”-Sehern (4,6%), RTLzwei erreichte mit den “Reimanns” 1,45 Mio. (4,0%), ProSieben mit “Young Sheldon” 1,39 Mio. (3,8%) und 1,44 Mio. (4,0%). und Vox mit “Goodbye Deutschland!” 1,43 Mio. (4,2%). Erst hinter allen Sendern der zweiten Privat-TV-Liga folgt Sat.1 mit “Big Brother”: Nur 1,22 Mio. waren dabei – 3,6%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 23. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:58 7,889 21,4 2 ZDF Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug 20:14:32 01:27:53 7,438 20,8 3 ZDF heute 18:59:46 00:22:43 5,899 19,7 4 ZDF heute journal 21:43:55 00:31:23 5,558 17,8 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:21:47 4,540 16,2 6 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise in Deutschland - Alles Alltag 19:32:30 00:41:12 4,520 13,2 7 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 574 17:59:08 00:45:17 4,190 17,4 8 ZDF SOKO München 18:04:54 00:42:30 4,063 16,3 9 ARD Hart aber fair - extra 20:14:58 02:00:23 4,029 11,7 10 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 133 21:16:34 01:28:40 3,668 13,0 11 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:13 00:42:45 3,440 22,5 12 ZDF Leute heute 17:54:18 00:05:43 3,432 16,2 13 ZDF hallo deutschland 17:15:22 00:30:17 3,391 18,0 14 ZDF heute 16:59:46 00:15:36 3,330 19,5 15 RTL DIE QUARANTÄNE-WG WILLKOMMEN ZUHAUSE Folge 1 20:15:01 00:46:31 3,265 9,0 16 ZDF heute - in Europa 15:57:37 00:14:35 3,221 21,9 17 ARD Großstadtrevier Folge 447 18:50:49 00:48:33 3,217 10,6 18 ZDF Bares für Rares 15:05:00 00:51:48 3,139 21,6 19 ZDF Leute heute 17:46:11 00:05:46 3,075 15,3 20 ARD Tagesthemen 22:16:16 00:30:20 3,057 12,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Montag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum gewann die 20-Uhr-“Tagesschau” den Montag, 2,27 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen hier 20,8%. Dahinter folgt mit “RTL aktuell” und 1,55 Mio. bzw. 21,4% eine weitere Nachrichtensendung. “Die Quarantäne-WG” sahen ab 20.15 Uhr bei RTL 1,51 Mio. junge Menschen, der Marktanteil lag hier mit 13,8% ebenfalls über dem RTL-Normalniveau. Kein grandioser, aber ein durchaus ordentlicher Start für die Show. “Wer wird Millionär?” sahen ab 21.15 Uhr noch 1,19 Mio. (14,2%).

Platz 2 der Prime-Time-Charts ging dann an “Hart aber fair”, das 1,01 Mio. 14- bis 49-Jährige auf 9,8% brachten. ProSieben erreichte mit “Young Sheldon” 0,98 Mio. (8,9%) und 1,01 Mio. (9,4%). Für “Nord Nord Mord” entschieden sich um 20.15 Uhr 0,82 Mio. (7,7%), “Lethal Weapon” kam bei kabel eins auf 0,70 Mio. (6,9%), “Goodbye Deutschland!” bei Vox auf fast identische 0,69 Mio. (6,8%) und “Die Reimanns” bei RTLzwei auf 0,66 Mio. und 6,0%. Auch hier folgt “Big Brother” erst hinter allen Sendern der zweiten Privat-TV-Liga: 0,63 Mio. 14- bis 49-Jährige reichten nur für miese 6,2%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 23. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:58 2,267 20,8 2 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:21:47 1,549 21,4 3 RTL DIE QUARANTÄNE-WG WILLKOMMEN ZUHAUSE Folge 1 20:15:01 00:46:31 1,508 13,8 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6975 19:39:12 00:21:20 1,311 13,2 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 133 21:16:34 01:28:40 1,192 14,2 6 ProSieben Galileo 19:13:30 00:45:27 1,091 12,0 7 ARD Hart aber fair - extra 20:14:58 02:00:23 1,010 9,8 8 ProSieben Young Sheldon 20:43:20 00:20:50 1,006 9,4 9 ProSieben Young Sheldon 20:14:52 00:18:46 0,984 8,9 10 ZDF heute journal 21:43:55 00:31:23 0,965 10,2 11 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3400 19:08:45 00:22:16 0,929 11,6 12 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 19:05:01 00:08:29 0,910 11,9 13 ZDF heute 18:59:46 00:22:43 0,870 11,3 14 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:11 0,859 13,2 15 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:53 00:24:33 0,858 7,9 16 ZDF Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug 20:14:32 01:27:53 0,824 7,7 17 ARD Tagesthemen 22:16:16 00:30:20 0,817 11,0 18 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise in Deutschland - Alles Alltag 19:32:30 00:41:12 0,798 8,2 19 ProSieben The Big Bang Theory 21:39:50 00:20:46 0,791 8,2 20 ProSieben The Big Bang Theory 21:11:46 00:20:17 0,779 7,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

