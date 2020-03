Auch ProSiebenSat.1 will Produzenten in Corona-Krise helfen

Nach den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und der Mediengruppe RTL hat nun auch ProSiebenSat.1 Produzenten Hilfe in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. Das teilte der TV-Konzern am Donnerstag mit. "ProSiebenSat.1 befindet sich in einem intensiven Dialog mit den Produzenten, die aktuell an über 120 Produktionen arbeiten" – Projekte in unterschiedlichsten Stadien der Entstehung.