Neue Reactions? Instagram arbeitet wohl an Herzchen-Alternativen

Das geht aus einem Leak der Tech-Insiderin und Reverse Engineer Jane Manchun Wong hervor. Kürzlich twitterte sie einen Screenshot einer Leiste mit verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten. Dazu schrieb sie “Instagram arbeitet an der Möglichkeit, die DM-Reaktion anzupassen”.

Zu sehen ist die Reaction Bar im Instagram Chat. Dort könnte es bald, wie auch auf Facebook, eine Auswahl an Reaktionen geben: ein Herz, ein lachendes, ein erstauntes, ein trauriges und ein zorniges Emoji, sowie den Daumen hoch und runter.

Instagram is working on the ability to customize DM reaction pic.twitter.com/iuXNKWF3U3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 14, 2020