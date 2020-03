Wegen Coronavirus: Wahnsinns-Quoten für “Tagesschau”, “Anne Will”, “heute” und einige andere – reihenweise Jahresrekorde

Das Coronavirus hält die Deutschen weiter in Atem. Am Vorabend der Schul- und Kitaschließungen erreichte insbesondere die 20-Uhr-"Tagesschau" extreme Zahlen: Mit 9,89 Mio. Leuten sahen mehr zu als beim anschließenden "Tatort" - und die 3,06 Mio. 14- bis 49-Jährigen sind die zweitbeste Zahl aller deutschen Fernsehsendungen des bisherigen Jahres - hinter dem Staffel-Auftakt von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

Wie sehr das Coronavirus die Deutschen beschäftigt, zeigt sich allein anhand der Quotencharts vom Sonntag: Die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten gewann mit 9,89 Mio. Zuschauern und 26,7%, auf Platz 3 folgt “Anne Will” mit 6,09 Mio. Sehern und 22,0%, “heute” folgt mit 5,88 Mio. und 19,8% vor dem “heute journal” (5,59 Mio. / 17,9%) und “Berlin direkt” (5,52 Mio. / 17,7%). Auch die “Tagesthemen” mit 4,92 Mio. und 24,9%, sowie “RTL aktuell” mit 4,54 Mio. und 16,2% finden sich noch in der Top Ten.

Die 9,89 Mio. Zuschauer sind der zweitbeste Wert aller Sendungen des deutschen Fernsehens im bisherigen Jahr 2020. Lediglich der “Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade” aus Köln vom 12. Januar erreichte mit 10,59 Mio. noch mehr Menschen. Zudem war es die meistgesehene “Tagesschau” seit der Fußball-WM 2018, als Sendungen in Halbzeitpausen vom Sport profitierten. “Anne Will” erreichte mit ihren 6,09 Mio. Zuschauern den besten Wert seit dem 24. September 2017, dem Tag der Bundestagswahl. Die 5,88 Mio. “heute”-Seher sind das größte Publikum der Sendung seit dem 12. Januar 2019, als “heute” in der Halbzeit eines Handball-WM-Spiels lief.

Abseits der Info-Sendungen schafften nur der “Tatort”, ZDF-Film “Ein Tisch in der Provence” und “Terra X” den Sprung in die Tages-Top-10: Den “Tatort” schalteten 9,32 Mio. (25,3%) ein, den ZDF-Film 5,06 Mio. (13,7%) und “Terra X” 4,39 Mio. (12,6%). Sat.1 kam um 20.15 Uhr mit “The Voice Kids” auf 2,61 Mio. Zuschauer und 7,7%, schlug damit um 20.15 Uhr die private Konkurrenz, RTLs “The Commuter” folgt mit 2,52 Mio. und 7,0% vor “Kitchen Impossible” von Vox mit 1,58 Mio. und 5,4%.

Insgesamt, also inklusive aller Ausstrahlungen in den Dritten, bei Phoenix, etc., sahen die 20-Uhr-“Tagesschau” übrigens mehr als 17 Mio. Menschen, neben dem Ersten waren hier vor allem das NDR Fernsehen mit 1,60 Mio. und das SWR Fernsehen mit 1,54 Mio. sehr populär.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 15. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:56 00:20:14 9,892 26,7 2 ARD Tatort: Das perfekte Verbrechen 20:20:46 01:29:01 9,320 25,3 3 ARD Anne Will 21:50:25 01:05:30 6,093 22,0 4 ZDF heute / Wetter 18:59:54 00:14:21 5,876 19,8 5 ZDF heute journal / Wetter 21:48:53 00:30:14 5,592 17,9 6 ZDF Berlin direkt 19:14:15 00:18:33 5,520 17,7 7 ZDF Ein Tisch in der Provence 20:19:33 01:28:10 5,063 13,7 8 ARD Tagesthemen 22:56:37 00:23:47 4,919 24,9 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:22:26 4,540 16,2 10 ZDF Terra X: Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen 19:35:18 00:43:15 4,391 12,6 11 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 5 19:08:34 00:46:22 2,951 9,1 12 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:44 00:14:37 2,785 7,8 13 ZDF Terra Xpress: Rabiate Raubzüge und Angriff der Hornissen 18:29:59 00:29:15 2,753 10,6 14 SAT.1 The Voice Kids 20:15:01 01:55:24 2,609 7,7 15 ARD Weltspiegel 19:20:17 00:37:09 2,576 8,0 16 ARD Tagesschau 17:14:52 00:13:59 2,550 13,8 17 RTL THE COMMUTER 20:14:59 01:36:08 2,523 7,0 18 SAT.1 BILD Corona Spezial 19:49:44 00:05:30 2,444 7,3 19 ARD Bericht aus Berlin 18:28:40 00:18:46 2,413 9,6 20 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:55 00:46:54 2,387 10,4

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum ist das Interesse an aktuellen Informationssendungen groß: Die 20-Uhr-“Tagesschau” erreichte mit 3,06 Mio. 14- bis 49-Jährigen wie im Gesamtpublikum die zweitbeste Zuschauerzahl des bisherigen Jahres aller TV-Sendungen, nur der Staffel-Auftakt von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” erreichte am 10. Januar mit 3,12 Mio. noch mehr Menschen.

Auch hier finden sich zahlreiche weitere aktuelle Sendungen weit vorn: die “Sat.1 Nachrichten” mit 1,40 Mio. und 12,9% auf Platz 3 der Tages-Charts, “Anne Will” mit 1,33 Mio. und 15,4% auf Rang 4, “RTL aktuell” mit 1,30 Mio. und 16,9%, das “Bild Corona Spezial” von Sat.1 mit 1,26 Mio. und 13,1%, sowie die “Tagesthemen” mit 1,22 Mio. und 19,6% auf den Plätzen 5 bis 7 und das “heute journal” mit 0,99 Mio. und 12,0% auf dem zehnten Rang.

Zwischen all die aktuellen Sendungen schob sich vor allem der “Tatort” mit 2,33 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 20,7%, dahinter folgen im 20.15-Uhr-Ranking RTLs “The Commuter” mit 1,12 Mio. und 10,2%, sowie “9 Tage wach” von ProSieben mit 1,02 Mio. und 9,4%. Ein etwas enttäuschendes Ergebnis für den eigenproduzierten Film. “Dropout – Die Doku mit Eric Stehfest” kam im Anschluss mit 0,72 Mio. jungen Zuschauern auf etwas bessere 10,3%. Vox erreichte mit “Kitchen Impossible” unterdessen 0,93 Mio. und 10,2%, kabel eins mit “Police Academy III” mit 0,65 Mio. und 5,9%, RTLzwei mit “Der Hobbit – Eine unerwartete Reise” 0,47 Mio. und 5,3%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 15. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:56 00:20:14 3,063 26,6 2 ARD Tatort: Das perfekte Verbrechen 20:20:46 01:29:01 2,335 20,7 3 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:44 00:14:37 1,401 12,9 4 ARD Anne Will 21:50:25 01:05:30 1,330 15,4 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:22:26 1,304 16,9 6 SAT.1 BILD Corona Spezial 19:49:44 00:05:30 1,264 13,1 7 ARD Tagesthemen 22:56:37 00:23:47 1,218 19,6 8 RTL THE COMMUTER 20:14:59 01:36:08 1,125 10,2 9 ZDF heute journal / Wetter 21:48:53 00:30:14 1,046 10,7 10 ProSieben 9 Tage wach 20:14:58 01:39:45 1,022 9,4 11 ZDF heute / Wetter 18:59:54 00:14:21 0,989 12,0 12 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 5 19:08:34 00:46:22 0,980 10,5 13 SAT.1 The Voice Kids 20:15:01 01:55:24 0,964 9,2 14 ZDF Berlin direkt 19:14:15 00:18:33 0,949 10,8 15 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 6 20:14:49 02:51:10 0,927 10,2 16 SAT.1 The Biggest Loser 17:26:36 01:45:34 0,786 11,2 17 ProSieben Dropout - Die Doku mit Eric Stehfest 22:25:16 00:48:14 0,721 10,3 18 ARD Weltspiegel 19:20:17 00:37:09 0,706 7,7 19 ProSieben Galileo 19:05:55 00:53:48 0,698 7,3 20 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:55 00:46:54 0,692 11,4

Hier noch die Top-20-Tabellen vom Samstag und Freitag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 14. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:21 6,754 21,8 2 ZDF München Mord - Was vom Leben übrig bleibt 20:15:31 01:28:10 6,752 20,9 3 ZDF heute 18:59:48 00:18:56 5,178 21,2 4 ARD Die große Schlager-Überraschung zum Abschied! 20:15:57 02:42:27 4,188 13,8 5 ARD Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Damen 15:42:49 00:38:03 3,846 26,0 6 ZDF Die Bergretter 19:26:36 00:43:03 3,680 12,9 7 ZDF heute journal / Wetter 22:44:24 00:21:42 3,648 14,7 8 ZDF Der Kriminalist 21:44:51 00:58:18 3,596 12,6 9 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 19 20:14:47 02:22:00 3,502 11,6 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:17 3,425 15,1 11 ARD Tagesthemen 23:00:26 00:21:59 3,273 14,7 12 ARD Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Herren 13:43:52 00:37:58 3,187 26,2 13 ARD Tagesschau 17:49:54 00:07:19 3,001 17,0 14 ZDF SOKO Wien 18:06:10 00:43:06 2,968 14,6 15 ZDF heute Xpress 16:58:44 00:05:07 2,704 17,9 16 ARD SPORTSCHAU: Studio 13:09:18 01:04:54 2,655 19,6 17 ARD Brisant 17:10:03 00:38:13 2,591 16,2 18 RTL Take Me Out Folge 14 23:01:56 00:54:33 2,569 13,9 19 ARD Sportschau 17:59:27 00:26:32 2,539 13,4 20 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:34 00:48:10 2,484 9,1

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 14. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:21 1,695 20,6 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 19 20:14:47 02:22:00 1,416 16,9 3 RTL Take Me Out Folge 14 23:01:56 00:54:33 1,311 22,2 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:17 1,098 20,2 5 ProSieben Wer schläft, verliert! 20:15:05 02:50:27 1,070 13,2 6 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:34 00:48:10 0,875 12,9 7 SAT.1 Störche - Abenteuer im Anflug 20:14:45 01:19:59 0,750 8,6 8 ZDF München Mord - Was vom Leben übrig bleibt 20:15:31 01:28:10 0,741 8,5 9 ProSieben Galileo 19:04:13 00:56:10 0,720 10,6 10 ZDF heute 18:59:48 00:18:56 0,652 11,0 11 ZDF heute journal / Wetter 22:44:24 00:21:42 0,648 9,1 12 RTL HOTEL VERSCHMITZT - AUF DIE OHREN, FERTIG, LOS! Folge 4 00:11:23 00:46:33 0,593 15,5 13 ProSieben DIE SIMPSONS 18:10:47 00:19:45 0,590 11,7 14 RTL BEST OF...! Folge 11 17:45:03 00:45:09 0,580 12,1 15 ProSieben DIE SIMPSONS 18:37:44 00:20:05 0,567 10,5 16 ARD Tagesschau 17:49:54 00:07:19 0,561 12,7 17 VOX The Circle 20:15:00 01:40:15 0,554 6,4 18 ProSieben NEWSTIME 17:59:00 00:10:47 0,553 12,0 19 VOX DIE PFERDEPROFIS Folge 5 19:10:11 00:48:52 0,552 8,1 20 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:34 00:14:42 0,537 6,8

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 13. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Staatsanwalt 20:24:03 00:57:58 5,637 17,1 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:50 5,097 16,2 3 ARD ARD extra: Corona-Krise - Schulen zu, KiTas dicht 20:15:50 00:31:36 5,012 15,1 4 ZDF heute 18:59:49 00:28:44 4,866 19,0 5 ZDF heute-show 22:38:27 00:31:35 4,583 18,8 6 RTL LET' S DANCE Folge 3 20:14:43 03:09:24 4,514 16,9 7 ARD Praxis mit Meerblick - Sehnsucht 20:47:44 01:27:50 4,503 14,3 8 ZDF Letzte Spur Berlin 21:23:16 00:43:17 4,503 14,5 9 ZDF ZDF spezial: Coronavirus in Deutschland-Die gr.Unsicherheit 19:35:58 00:47:25 4,492 14,9 10 ZDF heute journal 22:07:33 00:28:20 4,400 15,8 11 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL: CORONA-KRISE IN DEUTSCHLAND 18:44:48 00:39:28 3,812 15,6 12 ZDF SOKO Kitzbühel 18:04:38 00:43:05 3,649 17,3 13 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 471 18:01:01 00:42:40 3,414 16,8 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6969 19:37:19 00:21:49 3,112 10,5 15 ZDF hallo deutschland 17:11:38 00:34:05 2,937 18,3 16 ARD Tagesthemen 22:17:24 00:30:22 2,903 10,9 17 ZDF heute 16:59:45 00:11:53 2,818 18,5 18 ZDF Leute heute 17:46:16 00:12:21 2,772 15,8 19 ZDF heute - in Europa 15:58:30 00:14:08 2,763 19,0 20 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:57 00:43:13 2,750 18,5

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL LET' S DANCE Folge 3 20:14:43 03:09:24 1,709 22,4 2 ARD ARD extra: Corona-Krise - Schulen zu, KiTas dicht 20:15:50 00:31:36 1,488 16,0 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:50 1,366 16,0 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6969 19:37:19 00:21:49 1,282 16,5 5 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL: CORONA-KRISE IN DEUTSCHLAND 18:44:48 00:39:28 1,220 20,3 6 ZDF heute-show 22:38:27 00:31:35 1,067 14,8 7 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:10:47 00:25:08 0,974 25,6 8 ZDF heute journal 22:07:33 00:28:20 0,949 12,0 9 ARD Praxis mit Meerblick - Sehnsucht 20:47:44 01:27:50 0,829 9,4 10 ProSieben Nerve 20:14:48 01:25:13 0,740 8,2 11 ZDF ZDF spezial: Coronavirus in Deutschland-Die gr.Unsicherheit 19:35:58 00:47:25 0,723 9,0 12 ZDF heute 18:59:49 00:28:44 0,676 10,8 13 ARD Tagesthemen 22:17:24 00:30:22 0,629 8,2 14 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:05 0,615 12,0 15 SAT.1 United Voices - Das größte Fanduell der Welt 20:14:51 01:31:30 0,602 6,7 16 ZDF Der Staatsanwalt 20:24:03 00:57:58 0,532 5,8 17 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:02 00:15:24 0,518 6,4 18 RTL ZWEI After Earth 20:13:58 01:28:41 0,513 5,7 19 ARD Börse vor acht 19:50:09 00:07:10 0,509 6,7 20 ZDF Letzte Spur Berlin 21:23:16 00:43:17 0,493 5,7

