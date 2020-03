Großes Interesse an den Corona-Specials bei ARD, ZDF und RTL, “Unterleuten” geht danach mit Top-Quoten zu Ende

Der Coronavirus bewegt die Deutschen. Das lässt sich auch an den weiter sehr hohen Zuschauerzahlen für Nachrichtensendungen und Corona-Specials ablesen. So gewann das "ARD extra" zum Thema am Donnerstag mit 6,54 Mio. Zuschauern den Tag, "heute journal", "Tagesschau", "heute" und "ZDF spezial" folgen hinter "Unterleuten" auf den Rängen 3 bis 6.