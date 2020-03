Triumphaler Staffelstart für “The Masked Singer”: mehr junge Zuschauer als “Die Höhle der Löwen” und “Wer wird Millionär?” zusammen

Die zweite Staffel des ProSieben-Hits "The Masked Singer" ist extrem erfolgreich angelaufen: 2,18 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 25,3%. Vox und RTL, die "Die Höhle der Löwen" und "Wer wird Millionär?" dagegen programmiert hatten, erreichten 1,08 Mio. und 11,5%, sowie 0,99 Mio. und 10,8%. Im Gesamtpublikum gewann das "ARD extra" zum Coronavirus den Tag.

Der Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Mit 2,18 Mio. jungen Zuschauern und 25,3% gewann “The Masked Singer” also haushoch den Dienstag. Die Nummer 2 des Tages, die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten, erreichte 1,44 Mio. und 16,8%. Auch dahinter folgen keine 20.15-Uhr-Programme, sondern “RTL aktuell” mit 1,30 Mio. und 22,9%, sowie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 1,29 Mio. und 16,5%. Für “The Masked Singer” bedeuten die Zahlen von 2,18 Mio. und 25,3% ein Plus gegenüber dem Start der ersten Staffel im Juni 2019. Damals sahen 1,46 Mio. 14- bis 49-Jährige zu, der Marktanteil lag bei 20,7%. Im Verlauf der Staffel ging es dann aber über 27% und 29% bis auf 38,5% im Finale hinauf. Ob ein solcher Erfolg wiederholbar ist, muss sich erst noch zeigen.

“Die Höhle der Löwen” erreichte unterdessen 1,08 Mio. 14- bis 49-Jährige und 11,5%, blieb damit klar unter den Zahlen der vorigen Staffeln. Von September bis November hatte die Vox-Show beispielsweise noch bis zu 19,1% und nie weniger als 13,5% erzielt. Der “Höhle der Löwen” hat es also schonmal geschadet, gegen “The Masked Singer” anzutreten. Das gilt auch für “Wer wird Millionär?”, das mit 0,99 Mio. und 10,8% auf die schwächsten Zahlen des bisherigen Jahres fiel. Der Sieger des Show-Dreikampfs hieß am Dienstagabend also ganz eindeutig “The Masked Singer”.

In den Charts der 20.15-Uhr-Sendungen schob sich sogar noch Das Erste vor Vox und RTL: Das “ARD extra: Corona-Krise in Deutschland – was tun?” erreichte 1,28 Mio. 14- bis 49-Jährige und 13,4%. Für “Um Himmels Willen” ging es ab 20.30 Uhr dann aber auf 0,62 Mio. und 6,0% herab, bevor sich “In aller Freundschaft” auf 0,74 Mio. und 7,6% startete. Sat.1 kam mit seinem Show-Alternativ-Programm aus US-Serien zunächst auf solide, später auf miese Zahlen: “Navy CIS” erreichte um 20.15 Uhr noch 0,80 Mio. und 8,0%, “Navy CIS: L.A.” um 21.15 Uhr dann nur noch 5,9%. “Hawaii Five-O” fiel ab 22.10 Uhr mit 0,31 Mio. sogar auf 4,2%.

Chancenlos waren RTLzwei und kabel eins um 20.15 Uhr: RTLzwei kam mit “Hartz Rot Gold” auf 0,47 Mio. und 4,7%, kabel eins mit “Lebenslänglich” auf 0,40 Mio. und 4,2%. Später ging es für beide Sender ein Stück nach oben: RTLzwei erreichte mit “Hartz und herzlich” ab 22.15 Uhr solide 5,6%, kabel eins mit “Police Academy II” ab 22.30 Uhr sehr ordentliche 6,1%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 10. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben The Masked Singer 20:14:22 02:28:27 2,179 25,3 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:11 1,441 16,8 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:56 1,296 22,9 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6966 19:38:08 00:21:32 1,291 16,5 5 ARD ARD extra: Corona-Krise in Deutschland - was tun? 20:15:11 00:16:25 1,283 13,4 6 VOX DIE HÖHLE DER LÖWEN Folge 12 20:14:51 01:54:40 1,078 11,5 7 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 130 20:14:29 02:12:40 0,992 10,8 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3392 19:06:50 00:22:10 0,885 13,7 9 ProSieben Galileo 19:04:54 00:44:20 0,872 13,1 10 SAT.1 Navy CIS Folge 388 20:15:07 00:42:15 0,798 8,0 11 ARD In aller Freundschaft Folge 887 21:20:47 00:41:29 0,743 7,6 12 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:39 00:14:50 0,728 8,9 13 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:22 0,720 14,7 14 ProSieben red. 23:33:29 00:23:07 0,713 18,5 15 ProSieben red. - The Masked Singer Countdown 20:00:33 00:10:21 0,710 8,4 16 ZDF heute journal 21:45:11 00:27:39 0,629 6,7 17 ARD UM HIMMELS WILLEN Folge 242 20:31:36 00:47:55 0,621 6,0 18 ProSieben DIE SIMPSONS 18:38:28 00:20:10 0,591 10,4 19 SAT.1 Navy CIS: L.A. Folge 250 21:15:34 00:41:11 0,578 5,9 20 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 36 19:00:12 00:59:06 0,528 7,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Dienstag im Gesamtpublikum:

Insgesamt schaffte es “The Masked Singer” mit 3,32 Mio. Zuschauern und starken 12,0% immerhin bis auf Platz 10 der Tages-Charts. Den Prime-Time- und Tagessieg machten aber eine Reihe von ARD-Programmen unter sich aus. Das “ARD extra: Corona-Krise in Deutschland – was tun?” lag am Ende vorn – mit 6,13 Mio. Neugierigen und 18,8%. Dahinter folgen die 20-Uhr-“Tagesschau”mit 5,27 Mio. und 17,1%, “In aller Freundschaft” mit 4,68 Mio. und 14,9%, sowie “Um Himmels Willen” mit 4,54 Mio. und 13,6%.

Erfolgreichstes Nicht-ARD-Programm waren “Die Rosenheim-Cops” des ZDF, die um 19.25 Uhr 4,28 Mio. (14,8%) einschalteten, “RTL aktuell” erreichte 4,06 Mio. Seher und 17,2%. Um 20.15 Uhr lag bei den Privaten auch nicht ProSiebens “The Masked Singer” vorn, sondern “Wer wird Millionär?” mit 3,89 Mio. und 13,0%. “Die Höhle der Löwen” erreichte 2,20 Mio. Gesamt-Zuschauer und 7,2%, liegt damit in den Tages-Charts gleichauf mit der “ZDFzeit”-Doku “Deutschlands große Clans: Die Joop-Story”. Auch dort sahen 2,20 Mio. zu, was zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr 6,7% entsprach.

Die Sat.1-Serie “Navy CIS” folgt mit 2,13 Mio. und 6,4%, zdf_neo kam mit “Nord Nord Mord” auf 1,84 Mio. und 5,6%, mit einer weiteren Folge ab 21.45 Uhr auf 1,36 Mio. und 5,5%. RTLzwei scheiterte mit 0,85 Mio. und 2,6% für “Hartz Rot Gold” an der Mio.-Marke, ebenso kabel eins mit 0,81 Mio. und 2,6% für “Lebenslänglich”.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 10. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD ARD extra: Corona-Krise in Deutschland - was tun? 20:15:11 00:16:25 6,126 18,8 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:11 5,270 17,1 3 ARD In aller Freundschaft Folge 887 21:20:47 00:41:29 4,684 14,9 4 ARD UM HIMMELS WILLEN Folge 242 20:31:36 00:47:55 4,541 13,6 5 ZDF Die Rosenheim-Cops 19:26:33 00:42:53 4,283 14,8 6 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 567 17:59:51 00:45:17 4,155 20,1 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:56 4,059 17,2 8 ZDF heute 18:59:50 00:18:52 4,013 15,9 9 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 130 20:14:29 02:12:40 3,891 13,0 10 ProSieben The Masked Singer 20:14:22 02:28:27 3,321 12,0 11 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:11:39 00:43:00 3,073 22,4 12 ZDF heute journal 21:45:11 00:27:39 3,065 10,3 13 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6966 19:38:08 00:21:32 2,981 10,2 14 ZDF Bares für Rares 15:04:29 00:52:15 2,953 22,9 15 ZDF heute - in Europa 15:57:40 00:12:49 2,939 22,7 16 ZDF heute Xpress 16:59:05 00:05:03 2,887 19,7 17 ARD Report München 22:02:16 00:29:07 2,807 10,4 18 ARD Brisant 17:14:53 00:41:10 2,676 15,9 19 ARD WaPo Berlin Folge 7 18:49:57 00:47:51 2,671 10,4 20 ARD Tagesthemen 22:32:11 00:31:26 2,493 11,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

