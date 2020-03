Hornbach und Heimat feiern den naturnahen Garten – mit kopulierenden Insekten

Im Spot von Hornbach sieht man daher leidenschaftliche Insekten bei der Fortpflanzung, um am Ende zu erkennen, dass sich all die Tiere im heimischen Garten der Protagonistin befinden.

Hornbach will seinen Kunden ein naturnahes Gärtnern ermöglichen. Im Sortiment eines Baumarkts gibt es aber auch umweltschädliche Produkte. Laut eigener Darstellung sei sich Hornbach jedoch der Verantwortung bewusst, die diese Produktpalette mit sich bringt. Es gebe zwar Produkte, die für das entsprechende Projekt notwendig sind, zugleich jedoch eine Belastung für die Umwelt darstellen könnten, heißt es in der Pressemitteilung. Trotzdem wolle das Unternehmen mit umweltfreundlichen Produkten Alternativen bieten und zeigen, was heute schon mit Hornbach möglich ist.