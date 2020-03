Georg Restle, Joko & Klaas, “Sea Watch 3” – Grimme-Preis belohnt Haltung

Die Gewinner der Grimme-Preise 2020 stehen fest. Mit dem "Monitor"-Moderator Georg Restle, Joko & Klaas für ihren 15-minütigen Einspieler und der "Sea Watch3"-Doku des NDR wurden mehrere Preise an Personen und Formate vergeben, die sich in aktuellen politischen Fragen eindeutig positionierten. Es gab auch Preise für Netflix und die Dating-Show "Prince Charming".

“Das Jahr 2019 war geprägt von großer politischer und gesellschaftlicher Unruhe: Die Diskussionen um die Auswirkungen des Klimawandels und die Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung, der wachsende Rechtspopulismus sowie die Debatten um die Seenotrettung gehörten zu den beherrschenden Themen”, schreibt das Grimme-Institut. Dies spiegele sich in den ausgezeichneten Produktionen des 56. Grimme-Preises wider.

Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) geht in diesem Jahr an den Regisseur und Autor Heinrich Breloer. “Mit der Besonderen Ehrung für Heinrich Breloer würdigt der Deutsche Volkshochschul-Verband den Mitbegründer und profiliertesten Autor und Regisseur des Doku-Dramas”, sagt DVV-Direktor Ulrich Aengenvoort.

Auch der Preis für die TVNow-Dating-Show “Prince Charming”, bei der homosexuelle Männer auf Partnersuche gingen, hat für die Jury eine politische Dimension. “Der glänzend ausgewählte Cast vermittelt echte Vielfalt. Dazu kommt, dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich”, erklärt die Grimme-Jury.

Den Grimme-Preis für die „Besondere Journalistische Leistung“ erhält Georg Restle stellvertretend für die Redaktion von “Monitor” (WDR) “für die kontinuierliche und haltungsstarke Berichterstattung über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus”. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf (beide Moderation) und Thomas Martiens und Thomas Schmitt (beide Idee und Redaktion) erhalten den Grimme-Preis für das Format “Joko & Klaas LIVE – 15 Minuten” (Florida Entertainment für ProSieben) in dem sie unter anderem Aktivisten gegen Rechtsextremismus und Seenotrettern eine Plattform geben.

Die Verleihung der Grimme-Preise findet am 27. März im Marler Theater statt. Durch die Preisverleihung wird der Moderator Jo Schück führen.

Hier alle Grimme-Preisträger in den jeweiligen Kategorien:

Wettbewerb Fiktion

Der Pass (Wiedemann & Berg/epo-Film für Sky)

Hanne (PROVOBIS für NDR/ARTE)

Skylines (Komplizenfilm/StickUp Filmproduktion für Netflix)

Spezial für das Konzept einer europäischen Erzählung in Eden (Atlantique Productions/Port au Prince/Lupa Film für SWR/ARTE/ARTE France/Degeto)

The Love Europe Project (Sperl Film + Fernsehproduktion /ZDF Das kleine Fernsehspiel für ZDF/ARTE)

Wettbewerb Information & Kultur Anzeige

Dark Eden (Made in Germany Filmproduktion für ZDF/3sat)

Die Besondere Journalistische Leistung für Georg Restle (stellv. für die Redaktion von Monitor, WDR) für die kontinuierliche und haltungsstarke Berichterstattung über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus (WDR)

Die Unerhörten – Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz (JABfilm für rbb)

SeaWatch3 (STRG_F/Panorama/NDR Dokfilm für NDR)

Wie “Holocaust” ins Fernsehen kam (Hanfgarn & Ufer für WDR/NDR/SWR)

Wettbewerb Unterhaltung

Chez Krömer (probono TV für rbb)

Joko & Klaas LIVE – 15 Minuten, Staffel 1 (Florida Entertainment für ProSieben)

Prince Charming (Seapoint Productions für TVNOW)

Wettbewerb Kinder & Jugend

Ab 18! Die Tochter von … (Joakim Demmer Film & TV Produktion für ZDF/3sat)

How To Sell Drugs Online (Fast) (btf für Netflix)

Spezial an Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer für ihre herausragenden Doppel-Moderationen in “Leider laut” (Warner Bros./ITVP für ZDF)

Publikumspreis der Marler Gruppe

Der König von Köln (Zeitsprung Pictures/Dreamtool Entertainment für WDR)

