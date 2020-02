6,10 Mio. Zuschauer: Der Fasnet-Krimi aus dem Schwarzwald bleibt weit unter “Tatort”-Normalniveau

Von

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

Übert 6,10 Mio. Zuschauer (17,6%) würden sich nahezu alle anderen Programme freuen. Doch für den “Tatort” ist diese Zahl eine ziemliche Enttäuschung. In den vergangenen Wochen sahen zwischen 8,27 Mio. und 10,59 Mio. zu, da sind die 6,10 Mio. ein deutlicher Ausreißer nach unten. “Ich hab im Traum geweinet” war mit seiner Fasnet-Handlung damit kein Erfolg. Immerhin reichte es dem Krimi dennoch zum Prime-Time-Sieg vor dem ZDF-Film “Katie Fforde: Ein Haus am Meer”, der mit 5,49 Mio. und 15,8% allerdings ziemlich nahe kam.

Den Tagessieg holte sich ebenfalls Das Erste – allerdings mit der 20-Uhr-“Tagesschau”, die 6,91 Mio. (20,4%) einschalteten. Auch am Vorabend gab es starke Zahlen für Info-Programme, insbesondere wegen der Wahl in Hamburg. So sahen um 19 Uhr 4,96 Mio. (17,2%) die “heute”-Sendung, 4,31 Mio. (14,5%) danach die “Wahl in Hamburg”-Sendung. Die ersten Prognosen und Ergebnisse bescherten ARD und ZDF allerdings noch keine Top-Quoten: Die “Wahl in Hamburg”-Sondersendung von 17.40 Uhr bis 19 Uhr sahen im ZDF 2,66 Mio. (10,7%), die “Bürgerschaftswahl in Hamburg”-Sendung im Ersten kam zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr auf 2,25 Mio. und 9,6%. Zusammen entsprach das aber immerhin einem Marktanteil von mehr als 20%.

Starke Zahlen gab es am Sonntag zudem noch für “Terra X: Faszination Erde – mit Dirk Steffens”, das mit 5,39 Mio. und 16,8% überzeugte, sowie tagsüber für den Abschluss der Biathlon-WM im Ersten mit 5,13 Mio. und 29,5% für den Massenstart der Damen, sowie 5,16 Mio. und 26,5% für den Massenstart der Herren.

Populärstes Programm der Privaten war am Sonntag “RTL aktuell” mit 3,49 Mio. Sehern und 12,7%, in der Prime Time lag Sat.1 mit “The Voice Kids” vorn: 2,64 Mio. Zuschauer entsprachen 8,4%. RTL folgt mit “The Last Witch Hunter” (2,40 Mio. / 7,1%) dahinter, Vox erreichte mit “Kitchen Impossible” 1,98 Mio. und 7,0%, ProSieben mit “Dunkirk” 1,92 Mio. und 5,8%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 23. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:57 00:17:43 6,913 20,4 2 ARD Tatort: Ich hab im Traum geweinet 20:17:40 01:29:29 6,097 17,6 3 ZDF Katie Fforde: Ein Haus am Meer 20:15:29 01:28:05 5,487 15,8 4 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:30:48 00:43:11 5,390 16,8 5 ARD Biathlon-WM: 15 km Massenstart Herren 14:58:13 00:44:45 5,160 26,5 6 ARD Biathlon-WM: 12,5 km Massenstart Damen 12:26:38 00:46:05 5,135 29,5 7 ZDF heute / Wahl in Hamburg / Wetter 19:00:01 00:21:01 4,960 17,2 8 ZDF Wahl in Hamburg 19:21:02 00:09:27 4,310 14,5 9 ZDF heute-journal / Wahl in Hamburg / Wetter 21:44:24 00:33:19 3,903 12,9 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:33 3,490 12,7 11 ARD Zweierbob-WM: Herren 14:33:53 00:18:24 3,399 19,0 12 ARD TAGESTHEMEN EXTRA 21:48:12 00:08:10 3,352 10,7 13 ARD Ski-Weltcup: Alpine Kombination Damen 13:28:28 00:31:52 3,002 18,0 14 ARD Anne Will 21:56:22 01:00:05 2,971 11,5 15 ARD SPORTSCHAU: Studio 09:11:18 01:39:25 2,939 18,2 16 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 2 19:06:35 00:46:27 2,897 9,5 17 ZDF Bares für Rares - Lieblingsstücke 15:16:48 02:25:20 2,878 14,5 18 ARD Weltcup nordische Kombination: 10 km Kombinationslanglauf 15:59:24 00:28:11 2,867 14,9 19 ARD Rodel-Weltcup: Doppelsitzer 11:53:14 00:16:45 2,818 18,8 20 ARD Skicross-Weltcup 14:02:06 00:22:19 2,788 16,4

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sen

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Bei den jungen Zuschauern fiel der Prime-Time-Sieg des “Tatorts” noch knapper aus: Mit 1,46 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 14,3% lag “Ich hab im Traum geweinet” auch hier deutlich unter dem “Tatort”-Normalniveau. Platz 2 ging in der Prime Time an das extrem starke “Kitchen Impossible” von Vox – mit 1,23 Mio. jungen Zuschauern und 14,8%. RTL kam mit “The Last Witch Hunter” auf 1,19 Mio. und 12,0%, Sat.1 mit “The Voice Kids” auf 1,12 Mio. und ebenfalls 12,0%. Damit startete die neue Staffel mit 100.000 jungen Zuschauern weniger als 2019, der Marktanteil lag allerdings 0,1 Punkte über dem Vergleichswert des Vorjahres-Starts.

Auf “Kitchen Impossible” lohnt noch ein genauerer Blick, denn die Vox-Reihe erzielte mit den 14,8% sogar einen neuen Rekordwert. Nie zuvor gab es einen solch starken Marktanteil für die Sendung. ProSieben kam mit “Dunkirk” unterdessen auf 0,84 Mio. 14- bis 49-Jährige und 8,6%, das ZDF mit “Katie Fforde” auf 0,72 Mio. und 7,0%, kabel eins mit den “Trucker Babes” auf 0,64 Mio. und 6,5%, RTLzwei mit “The Best of Me” auf ganze 0,32 Mio. und 3,4%. Richtig starke Zahlen holte Nitro am Abend mit den unterschiedlichen “CSI”-Serien: Zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr gab es schon 2,2% bis 3,5% bei den 14- bis 49-Jährigen, um 22.45 Uhr und 23.30 Uhr dann herausragende 6,0%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 23. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:57 00:17:43 1,787 18,8 2 ARD Tatort: Ich hab im Traum geweinet 20:17:40 01:29:29 1,464 14,3 3 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 3 20:15:00 02:46:53 1,226 14,8 4 RTL The Last Witch Hunter 20:14:52 01:33:31 1,193 12,0 5 SAT.1 The Voice Kids 20:14:38 02:00:06 1,117 12,0 6 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 2 19:06:35 00:46:27 1,011 12,2 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:33 0,979 13,4 8 ARD Biathlon-WM: 12,5 km Massenstart Damen 12:26:38 00:46:05 0,961 19,3 9 ARD Biathlon-WM: 15 km Massenstart Herren 14:58:13 00:44:45 0,863 16,2 10 SAT.1 The Biggest Loser 17:30:07 01:45:36 0,857 12,0 11 ProSieben Dunkirk 20:15:01 01:35:44 0,840 8,6 12 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:49 00:13:20 0,831 9,0 13 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:30:48 00:43:11 0,812 9,3 14 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:47:14 00:37:24 0,763 11,4 15 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 1 19:11:25 00:45:37 0,722 8,6 16 ZDF Katie Fforde: Ein Haus am Meer 20:15:29 01:28:05 0,719 7,0 17 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL - BÜRGERSCHAFTSWAHL IN HAMBURG 17:59:31 00:05:11 0,686 10,5 18 ZDF heute / Wahl in Hamburg / Wetter 19:00:01 00:21:01 0,660 8,6 19 ARD TAGESTHEMEN EXTRA 21:48:12 00:08:10 0,646 6,9 20 Kabel Eins Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand 20:14:29 01:28:59 0,643 6,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Hier noch die Top-20-Tabellen vom Samstag und Freitag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 22. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:58 7,054 24,7 2 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 25. Spieltag 18:28:06 01:19:26 5,225 22,0 3 ARD Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen 20:15:58 01:26:43 5,121 17,3 4 ARD Biathlon-WM: 4 x 7,5 km Staffel Herren 14:44:21 01:17:24 4,967 32,1 5 ZDF Der Quiz-Champion 20:15:22 02:58:53 4,264 15,4 6 ARD Biathlon-WM: 4 x 6 km Staffel Damen 11:44:30 01:11:42 4,203 37,0 7 ARD Sportschau 18:00:02 00:24:50 3,749 19,0 8 ARD Weltcup Skispringen: Herren 13:58:48 00:32:17 3,426 26,1 9 ARD Weltcup Skispringen: Herren 13:08:07 00:30:04 3,412 28,0 10 ARD Zweierbob-WM: Herren 13:41:26 00:11:41 3,291 26,3 11 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 15 20:14:51 01:50:48 3,229 11,2 12 ARD Harter Brocken: Der Bankraub 21:44:35 01:28:15 3,216 12,4 13 ZDF heute journal / Wetter 23:14:58 00:15:42 3,103 15,0 14 ZDF heute 18:59:46 00:18:22 3,054 13,0 15 ARD Weltcup nordische Kombination: 10 km Kombinationslanglauf 16:14:53 00:28:23 2,919 18,0 16 ARD SPORTSCHAU: Studio 08:55:36 01:24:33 2,910 22,5 17 ZDF Die Bergretter 19:26:20 00:42:44 2,843 10,7 18 ARD Zweierbob-WM: Damen 17:29:07 00:16:08 2,698 15,8 19 RTL RTL AKTUELL 18:44:57 00:19:21 2,544 11,2 20 ARD Rodel-Weltcup: Herren 17:07:33 00:06:53 2,498 15,3 Anzeige

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 22. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:58 1,364 19,3 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 15 20:14:51 01:50:48 1,333 17,5 3 RTL Take Me Out Folge 11 22:33:07 00:53:59 1,044 16,2 4 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 25. Spieltag 18:28:06 01:19:26 1,024 18,5 5 RTL Take Me Out Folge 11 23:42:19 00:50:56 0,785 17,7 6 ZDF Der Quiz-Champion 20:15:22 02:58:53 0,769 10,4 7 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:48 00:48:47 0,698 11,4 8 ARD Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen 20:15:58 01:26:43 0,684 9,0 9 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 23. Spt.: Konferenz (Sa) (N) 15:29:12 01:44:10 0,656 15,3 10 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 23. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N) 17:31:10 00:07:07 0,639 14,9 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:57 00:19:21 0,629 12,1 12 ARD Sportschau 18:00:02 00:24:50 0,590 12,4 13 ProSieben Alle gegen Einen 20:14:58 02:53:33 0,581 8,1 14 ARD Biathlon-WM: 4 x 6 km Staffel Damen 11:44:30 01:11:42 0,571 19,4 15 ARD Biathlon-WM: 4 x 7,5 km Staffel Herren 14:44:21 01:17:24 0,566 14,1 16 ZDF heute journal / Wetter 23:14:58 00:15:42 0,524 8,7 17 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 23. Spt.: Konferenz (Sa), ZB (N) 16:18:51 00:08:14 0,514 11,8 18 SAT.1 Die Tribute von Panem - Mockingjay (2) 20:15:04 02:00:36 0,482 6,4 19 RTL DER BLAULICHT REPORT Folge 37 15:43:35 00:46:06 0,459 10,6 20 VOX Elysium 20:15:01 01:34:33 0,459 6,0

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 21. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 20:14:27 03:52:06 5,462 20,5 2 RTL LET'S DANCE - WER TANZT MIT WEM? DIE GROSSE KENNENLERNSHOW Folge 13 20:15:10 02:37:06 4,573 16,3 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:27 4,207 14,7 4 ARD Das Kindermädchen: Mission Südafrika 20:15:27 01:28:09 3,692 11,9 5 ZDF heute 18:59:49 00:17:40 3,671 15,7 6 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 561 17:59:54 00:44:34 3,663 18,8 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:07 3,323 14,9 8 ZDF SOKO Kitzbühel 18:03:53 00:43:46 3,285 16,3 9 ZDF Bettys Diagnose 19:24:54 00:42:23 3,022 11,4 10 ARD Quizduell Folge 299 18:48:10 00:49:14 2,998 12,6 11 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:53 00:42:55 2,840 21,3 12 ARD Tagesthemen 21:45:29 00:17:15 2,657 9,0 13 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6954 19:38:24 00:21:36 2,654 9,7 14 ZDF heute - in Europa 15:58:30 00:14:04 2,652 20,7 15 ZDF Bares für Rares 15:05:35 00:52:15 2,506 20,0 16 ZDF hallo deutschland 17:11:00 00:34:10 2,335 15,5 17 ZDF heute 17:00:04 00:10:56 2,309 16,5 18 ZDF Leute heute 17:45:10 00:12:52 2,210 13,4 19 ZDF heute plus 00:06:53 00:15:53 2,144 16,7 20 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3380 19:07:21 00:22:38 2,077 8,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 21. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL LET'S DANCE - WER TANZT MIT WEM? DIE GROSSE KENNENLERNSHOW Folge 13 20:15:10 02:37:06 2,083 26,5 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6954 19:38:24 00:21:36 1,208 17,4 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:07 1,049 19,9 4 RTL DARF ER DAS? LIVE - DIE CHRIS TALL SHOW Folge 5 23:32:13 00:44:09 1,018 22,9 5 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:27 0,968 12,9 6 ProSieben Galileo 19:05:19 00:51:53 0,740 11,9 7 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3380 19:07:21 00:22:38 0,708 12,4 8 SAT.1 Willkommen bei den Hartmanns 20:14:40 01:46:05 0,699 8,4 9 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:32:58 00:25:50 0,638 22,1 10 RTL ZWEI HELLBOY - DIE GOLDENE ARMEE 20:13:56 01:46:38 0,635 7,7 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:10:58 0,628 13,0 12 ProSieben No Way Out - Gegen die Flammen 20:14:56 02:01:46 0,618 7,6 13 ARD Quizduell Folge 299 18:48:10 00:49:14 0,538 9,5 14 ProSieben TAFF 16:59:00 00:46:14 0,519 14,2 15 ProSieben Two and a Half Men 14:19:24 00:20:38 0,519 18,1 16 ZDF Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 20:14:27 03:52:06 0,509 6,9 17 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 20 19:01:17 00:59:18 0,506 8,2 18 ProSieben NEWSTIME 18:00:29 00:10:37 0,497 11,8 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:39:20 00:20:05 0,486 9,2 20 ARD Das Kindermädchen: Mission Südafrika 20:15:27 01:28:09 0,484 5,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

