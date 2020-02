Bundesliga-Quoten vom Wochenende: Köln-Bayern mit mehr Zuschauern als der gesamte Samstagnachmittag

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München war der Zuschauer-Hit des Bundesliga-Wochenendes: Mit 1,214 Mio. Fans erreichte es am Sonntag bei Sky mehr Zuschauer als die fünf Partien plus Konferenz vom Samstagnachmittag. Dort schauten 1,114 Mio. zu. Die wenigsten Zuschauer des Wochenendes erreichten Augsburg und Freiburg.

Ein Spiel, das bei Sly vermutlich eine der Top-Quoten des Wochenendes geholt hätte, das zwischen Dortmund Frankfurt, lief am Freitag nicht bei Sky, sondern wie freitags immer bei DAZN. Für den Streamingdienst liegen nach wie vor keine Zuschauerzahlen vor, das Spiel fehlt also in unserer Spieltags-Analyse.

Bei Sky begann das Bundesliga-Wochenende also wie immer am Samstagnachmittag: 1,114 Mio. Fans schauten die Übertragungen ab 15.30 Uhr, darunter 883.000 die Konferenz. Die restlichen Zuschauer entfielen wie folgt auf die Einzeloptionen: 92.000 Menschen sahen Paderborn und Hertha zu, wollten offenbar sehen, wie es bei Hertha BSC nach Jürgen Klinsmanns Aus weiter geht, 77.000 entschieden sich für Leipzig und Bremen, 25.000 für Hoffenheim und Wolfsburg, 23.000 für Union Berlin und Leverkusen, nur 16.000 für Augsburg und Freiburg.

Das Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach beschloss den Samstag ab 18.30 Uhr mit 611.000 Fans – wie bei allen Zahlen sind Kneipenbesucher und Streaming-Zuschauer nicht mitgerechnet. Am Sonntag gab es dann die Top-Quote des Spieltags: 1,214 Mio. sahen den klaren Sieg des FC Bayern in Köln – für den Sonntagnachmittag ist das zweitbeste Zahl der bisherigen Saison. Um 18 Uhr sahen dann noch 761.000 Fans das letzte Spiel des Wochenendes, das zwischen Mainz 05 und Schalke 04.

In der von MEEDIA aus allen Sky-Zahlen errechneten Bundesliga-Tabelle (Methodik siehe unten) bleibt auf den ersten vier Plätzen alles beim Alten: Bayern München führt klar vor Borussia Dortmund, das wiederum klar vor Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach liegt. Auf 5 zog Frankfurt an Leipzig vorbei, auf 7 Köln an Bremen, auf 12 Wolfsburg an Augsburg und auf 15 Paderborn an Hoffenheim. Ganz hinten verharren Mainz und Freiburg.

Platz Vorwoche Verein Spiele* Mio. 1 1 Bayern München 21 1,144 2 2 Borussia Dortmund 17 0,942 3 3 Schalke 04 18 0,674 4 4 Borussia Mönchengladbach 17 0,573 5 6 Eintracht Frankfurt 16 0,550 6 5 RB Leipzig 21 0,545 7 8 1. FC Köln 17 0,519 8 7 Werder Bremen 21 0,471 9 9 Hertha BSC 18 0,463 10 10 Fortuna Düsseldorf 20 0,448 11 11 Bayer Leverkusen 21 0,340 12 13 VfL Wolfsburg 20 0,337 13 12 FC Augsburg 19 0,337 14 14 1. FC Union Berlin 20 0,333 15 16 SC Paderborn 07 20 0,319 16 15 TSG Hoffenheim 17 0,314 17 17 Mainz 05 19 0,285 18 18 SC Freiburg 22 0,246

Stand: 22. Spieltag / Durchschnitts-Zahlen / *: Spiele, die bei Sky live übertragen wurden // Rohdaten-Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK



Zur Methodik: Für unsere Zuschauertabelle werten wir sämtliche Einzelspiel-Quoten, sowie die der Konferenz. Die Konferenz-Zuschauer werden in dem Verhältnis unter den zu der Anstoßzeit spielenden Clubs aufgeteilt, in dem sie sich schon die Zuschauer der Einzeloptionen aufgeteilt haben. So werden für unsere Tabelle aus 103.000 Schalke-Paderborn-Zuschauern 396.000, aus 8.000 Freiburg-Hoffenheim-Sehern hingegen nur 31.000.

