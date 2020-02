Ogilvy Consulting: Birgit Baier übernimmt operative Leitung in Deutschland

Die im vergangenen August gegründete Ogilvy Consulting verstärkt ihre Führungsriege mit Birgit Baier. Sie wird ab Februar als Consulting Partner das derzeit sechsköpfige deutsche Team an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Berlin leiten.

Ogilvy Consulting wurde 2019 als Beratungsarm von Ogilvy gegründet. Das Beratungsangebot von Ogilvy konzentriert sich auf Themen wie die Entwicklung von Wachstums- und Innovationsstrategien und Beratung in den Bereichen Business Design und Digitale Transformation.

Mit Birgit Baier holt sich das junge Unternehmen eine Menge Expertise ins Haus. Die 55-Jährige war in über 25 Jahren als Leading Consultant in 20 Ländern auf drei Kontinenten tätig und unterstützte über 50 Marken dabei, Produkte, Services, Markenerlebnisse und strategische Innovationen zu schaffen. Unter anderem in Peking, Singapur und Manila.

Laut Ogilvy Consulting ist Baier Expertin wenn es darum geht, “Komplexität zu vereinfachen”. Baier: “Für viele Unternehmen stellt digitale Transformation eine Herausforderung dar im Hinblick auf den kulturellen Wandel und die Komplexität dieser Veränderungen.Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, brauchen Kunden einen Partner, der sie unterstützt. Das kann zum Beispiel bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle, Wachstumsstrategien und Innovation Road Maps sein oder bei der Optimierung von Arbeitsprozessen.”

Anzeige

Isabelle Schnellbügel, Chief Strategy Officer bei Ogilvy zur Personalie: “Sie bringt enorm viel Expertise mit, auch auf internationaler Ebene, und verbindet die Welten von Markenführung, Customer Experience und Technology.”

lk

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.