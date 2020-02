2 Milliarden Nutzer: WhatsApp knackt Meilenstein

Von

Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist die größte Akquisition in der Geschichte von Facebook her: Für scheinbar enorme 19 Milliarden Dollar sicherte sich der Social Media-Pionier im Februar 2014 den seinerzeit gerade mal fünf Jahre alten Messenger WhatsApp, der es damals auf 450 Millionen Nutzer und 0 Dollar Umsatz brachte.

Was zunächst nach einem Kaufrausch am Rande der Rationalität aussah, erscheint heute als eine der smartesten Akquisitionen der Internet-Historie: Zwar kam Facebook-CEO Mark Zuckerberg nicht ganz so günstig wie bei Instagram zum Zuge, das für den Schnäppchenpreis von gerade mal eine Milliarde nach Menlo Park wechselte, dafür wächst WhatsApp noch explosiver.

WhatsApp wächst schneller als Facebook

Wie der Instant-Messaging-Dienst heute mittels Blogpost bekannt gab, hat WhatsApp inzwischen die 2-Milliarden-Nutzer-Marke durchbrochen. WhatsApp ist damit nach Facebook das einzige soziale Netzwerk, das es auf mehr als zwei Milliarden Mitglieder bringt, die sich mindestens einmal im Monat einloggen.

Tatsächlich scheint WhatsApp schneller zu wachsen als der Mutterkonzern. Facebook ist mit aktuell auf 2,5 Milliarden Nutzern weiter das weltgrößte soziale Netzwerk, brauchte für den Zuwachs der letzten halbe Milliarde Mitglieder mehr als zweieinhalb Jahre, während WhatsApp 500 Millionen neue Nutzer in nur 24 Monaten anlockte.

Monetarisierung liegt aus Eis Anzeige

Im Unterschied zu Facebook und auch dem zwei Jahre zuvor zugekauften Fotonetzwerk Instagram hat es Mark Zuckerberg bislang vermieden, seinen boomenden Instant Messneger durch Werbeeinblendungen zu monetarisieren, obwohl dieser Schritt für dieses Jahr angekündigt war.

Die Gründer Jan Koum und Brian Acton hatten WhatsApp nach einem Streit über die Monetarisierungsstrategie und Datenschutz 2018 verlassen. Erst im Januar zirkulierten Medienberichte, nach denen Facebook zunächst davon absehe, Werbung in Chats der Nutzer zu platzieren (wie im eigenen Messenger), gleichzeitig aber am Plan festhalte, im Status-Bereich Anzeigen zu platzieren.

Enge Verzahnung der Messengerdienste hochumstritten

Unabhängig von der Monetarisierung verfolgt Konzernchef Zuckerberg das Ziel, seine verschiedenen Kommunikationsdienste – den Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram – miteinander verzahnen wolle. Die gesendeten Nachrichten würden per Voreinstellung verschlüsselt übermittelt und nach einiger Zeit automatisch gelöscht.

So sieht der Chef des nach Amazon und Alphabet drittwertvollsten Internetunternehmens der Welt die Zukunft seines Social Networks offenkundig nicht mehr im Newsfeed, sondern im Privaten. “Ich glaube, dass sich die Zukunft der Kommunikation in private, verschlüsselte Dienste verschieben wird, in denen Menschen darauf vertrauen können, dass das, was sie sagen, sicher ist und ihre Nachrichten und Inhalte nicht ewig verfügbar sind”, skizzierte Zuckerberg seine Zukunftsvision vor einem Jahr in einem Blogpost. Ob Facebook bei der engere Verzahnung seiner Messengerdiensten allerdings auch von den Kartellbehörden grünes Licht bekommt, gilt als sehr umstritten.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.