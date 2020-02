Axel Bojanowski wird im Sommer Chefreporter Wissen bei Axel Springers “Welt”

Axel Bojanowski, 48, wird im Sommer Chefreporter Wissen bei Springers "Welt" und arbeitet damit auch für die "Welt am Sonntag" und "Welt Digital". Der Diplom-Geologe kommt von "Bild der Wissenschaft", wo er seit Oktober 2019 Chefredakteur war.

Der Themenschwerpunkt des Wissenschaftsjournalisten ist die Klimaforschung. Vor “Bild der Wissenschaft” war er seit 2010 Redakteur in der Wissenschaftsredaktion von “Spiegel Online”, Außerdem arbeitete er für den “stern und die “Süddeutsche Zeitung”. Beim Wissenschaftsmagazin “Nature Geoscience” gründete Bojanowski 2011 die Kolumne “In The Press” über die Rezeption von Wissenschaft in Massenmedien.

Axel Bojanowski ist Autor der populärwissenschaftlichen Bücher “Nach zwei Tagen Regen folgt Montag”, “Die Erde hat ein Leck” und “Wetter macht Liebe”.

