ARD will Bambi-Verleihung laut Bericht nicht länger zeigen, Burda hält an der Verleihung fest

Laut einem Bericht von DWDL.de steigt die ARD aus der Übertragung des Bambi-Medienpreises von Hubert Burda Media aus. Bislang wurde die Gala stets zur besten Sendezeit im Ersten gezeigt. Burda erklärte, an der Bambi-Verleihung in jedem Fall festhalten zu wollen.

DWDL.de berichtete zuerst über den Ausstieg der ARD bei der Bambi-Verleihung.

Bambi werde es aber auch unabhängig von einer ARD-Ausstrahlung geben, teilte der Verlag Hubert Burda Media mit. Eine Burda-Sprecherin gegenüber MEEDIA: “Bambi funktioniert als starke, populäre und kanalunabhängige Marke mit und ohne TV. Bambi ist eine multimediale journalistische Plattform, die würdigt, was den Menschen wichtig ist.”

Zwar waren die Bambi-Quoten in der Vergangenheit häufig nicht zufriedenstellend, gerade bei der jüngsten Verleihung im November 2019 gab es aber steigende Marktanteile. 3,46 Mio. Menschen schauten zu, das waren zwar 20.000 weniger als im Vorjahr, doch der Marktanteil wuchs von 12,3% auf 13,6%. Insbesondere angesichts der Konkurrenz aus den Quotenhits “Bergretter” und “Wer wird Millionär?”-Promi-Special” war das eine gute Leistung. Erstaunlich gut lief die jüngste Bambi-Gala bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit 820.000 jungen Zuschauern gab es hier einen Marktanteil von 10,7% und damit den besten Wert seit 2011.

Nur an den Einschaltquoten wird das ARD-Aus also nicht liegen. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Kritik, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender mit dem Bambi eine Art Werbeveranstaltung für einen privaten Verlag zur Primetime überträgt. Ob diese Überlegungen eine Rolle gespielt haben, ist unklar.

Eine Anfrage von MEEDIA an die ARD wurden bislang noch nicht beantwortet.

Das ZDF hat im vergangenen Jahr angekündigt, aus der Übertragung der ähnlich gelagerten Preis-Verleihung Goldene Kamera auszusteigen, die von der Funke Mediengruppe ausgerichtet wird. Die Goldene Kamera wird in diesem Jahr am 21. März zum vorerst letzten Mal im ZDF gezeigt. Funke erklärte, neue Optionen für die Marke ausloten zu wollen (MEEDIA berichtete).

