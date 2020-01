WDR und ZDF ziehen im Funkhaus Düsseldorf unter ein gemeinsames Dach

Darin enthalten sind auch ein Fernsehstudio und eine Regiezone für die Live-Sendung “Volle Kanne”. Nach dem vollständigen Umzug wird das ZDF seinen derzeitigen Standort in Düsseldorf aufgeben und verkaufen.

Die Flächen im Funkhaus wurden frei, da der WDR seine aktuelle Berichterstattung in einem crossmedial arbeitenden Newsroom in Köln gebündelt hat. Hier arbeiten Redaktionen von Online und Social Media, von Hörfunk und Fernsehen zusammen. Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze von Düsseldorf nach Köln verlagert.

Anzeige

Zuletzt zogen im November 2019 die Teams von “Aktuelle Stunde” und “WDR aktuell” nach Köln, so dass der Newsroom jetzt komplett ist. Im Funkhaus Düsseldorf wird weiterhin die landespolitische und regionale Berichterstattung des WDR produziert. Die Anmietung steht sowohl beim WDR als auch beim ZDF unter dem Vorbehalt der Zustimmung des jeweils zuständigen Gremiums.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.