Guardian Media Group: Neurowissenschaftlerin Annette Thomas wird ab März neue CEO

Annette Thomas wird ab März 2020 Geschäftsführerin der Guardian Media Group, wo unter anderem “The Guardian” und “The Observer” erscheinen. Sie folgt auf den früheren CEO David Pemsel, der Anfang 2020 die Leitung der englischen Fußballprofiliga Premier League übernehmen sollte. Ende November, also vor seinem Antritt, trat er dann schon wieder zurück.

Die britische Boulevardzeitung “The Sun” hatte Details über Pemsel veröffentlicht. Demnach soll er einer wesentlich jüngeren Ex-Kollegin nachgestellt und ihr reihenweise anzügliche Nachrichten geschickt haben, wie diverse Medien berichteten. In der Zwischenzeit hatte Anna Bateson den CEO-Posten der Guardian Media Group interimistisch geführt. Sie wird mit dem Antritt von Annette Thomas nun wieder ihre ursprüngliche Rolle als Chief Customer Officer einnehmen.

I am delighted to share the news that I am joining a brand I have long admired as Chief Executive – the Guardian Media Group. https://t.co/QAzRpPqQxJ

— Annette Thomas (@AnnetteKThomas1) January 14, 2020