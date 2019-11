Michael Sodar steigt als “Leiter Kampagnen” im Newsroom der Sparkassen-Finanzgruppe ein

Michael Sodar, 48, heuert als "Leiter Kampagnen" beim Sparkassen Finanzportal (SFP) an und verantwortet künftig innerhalb des Newsrooms die Kampagnenentwicklung und Umsetzung auf nationaler Ebene. In einem neuen Co-Working-Space in der Berliner Friedrichstraße bündeln Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. und SFP ihre Aktivitäten für die bundesweite Sparkassen-Kommunikation.