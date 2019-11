Funke Lifestyle startet multimediales Bewegtbild-Format “Beauty TV”

Die Funke Mediengruppe startet mit "Beauty TV" ein digitales Bewegtbild-Format zu Schönheitsthemen. Funke Lifestyle veröffentlicht die Inhalte über die neue Website beauty.tv, einen eigenen YouTube-Kanal, die Markenwebsites myself.de, donna-magazin.de und bild­der­frau.de sowie über die Smart-TV-App TV Plus.

TV Plus ist auf Samsung Smart TVs vorinstalliert und enthält mehr als 30 Special Interest Kanäle aus den Bereichen News, Sport, Lifestyle, Food, Autos usw. Gesicht von “Beauty TV” ist Yvonne Beeg, Beauty Director bei Funke Lifestyle. Sie führt als Moderatorin durch die Beiträge. Den Zuschauer erwarten unter anderem Tutorials rund um Makeup, Trends und Hairdressing sowie “Beau­ty Hacks” und Experteninterviews mit Star-Visagisten und Influencern.

“Bewegtbild bietet tolle Möglichkeiten für besonders emotionalen Beauty-Content. Da wir als Redaktion auch inhaltlich hinter ‘Beauty TV’ stehen, verbinden wir hier die Stärken des op­tischen Mediums TV mit der Kompetenz und Glaubwürdigkeit einer Magazin-Redaktion”, sagt Yvonne Beeg.

Zum Start stehen vier Sendungen mit rund drei Stunden Sendematerial online. Alle Inhalte sind dauerhaft auf TV Plus und bei YouTube abrufbar. Den Start von “Beauty TV” als neuer Lifestyle Kanal in TV Plus bewirbt Funke mit einer umfangreichen Print- und Online-Kampagne.

