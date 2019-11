Uli-Hoeneß-Doku im Ersten interessiert nur wenig, ordentlicher Start für den ZDF-Dreiteiler “Preis der Freiheit”

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Ordentlicher Start für den ZDF-Dreiteiler “Preis der Freiheit” – mit Einschränkungen

4,46 Mio. Menschen interessierten sich für den Auftakt des dreiteiligen ZDF-Wendedramas “Preis der Freiheit”. Um 20.15 Uhr entsprach das einem Marktanteil von 14,7%, der recht klar über dem Sender-Normalniveau von 13,1% in den jüngsten 12 Monaten liegt. Auf den ersten Blick also ein erfolgreicher Start des Dreiteilers. Eine Einschränkung gibt es bei dieser Einschätzung allerdings, denn der Sendeplatz ist einer der quotenstärksten des ZDF. Montag für Montag erzielen Filme, meist Krimis um 20.15 Uhr Top-Quoten. Zuletzt erreichte der Thriller “Flucht durchs Höllental” Ende September beispielsweise 7,07 Mio. Zuschauer und 23,6%. Kleinere Marktanteile als die nun erzielten 13,1% gab es auf diesem Sendeplatz 2019 bisher nur viermal. “Preis der Freiheit” ist also gut gestartet, allerdings für den prominenten Sendeplatz eher blass.

2. Uli-Hoeneß-Doku beflügelt den ARD-Montag nicht

Deutlich hinter dem ZDF-Film landete um 20.15 Uhr Das Erste: Die kurzfristig ins Programm genommene Doku “Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß” lockte nur 2,54 Mio. Menschen an, der Marktanteil lag mit 8,2% sogar noch leicht unter dem Normalniveau für diesen Sendeplatz. “Hart aber fair” war im Anschluss mit dem Thema “Grottenschlecht oder besser als ihr Ruf: Was taugt die GroKo wirklich?” auch nicht erfolgreicher: 2,32 Mio. Seher entsprachen hier 8,1%. Das ZDF hingegen punktete um 21.50 Uhr noch mit der Begleit-Doku “Preis der Freiheit – die Dokumentation”: 3,36 Mio. Zuschauer reichten für 13,4%.

3. “Bauer sucht Frau” siegt bei Jung und Alt, enttäuschende Premiere für “Fahri sucht das Glück”

Anzeige

Den Tagessieg holte sich am Montag aber nicht der ZDF-Dreiteiler, sondern die RTL-Kuppel-Soap “Bauer sucht Frau”. Mit 5,09 Mio. Zuschauern erreichte sie ab 20.15 Uhr einen Marktanteil von 17,1%. Beide Zahlen sind Bestwerte für die aktuelle Staffel, gegenüber der Vorwoche legte die Reihe um 40.000 Zuschauer und 0,4 Marktanteilspunkte zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 1,77 Mio. Zuschauern ebenfalls ein Staffel-Hoch, der Marktanteil von 19,6% lag allerdings minimal unter denen der Wochen 1 und 3 (19,7% und 19,9%). ProSieben erreichte mit “The Big Bang Theory” um 20.15 Uhr unterdessen 1,55 Mio. 14- bis 49-Jährige und 17,0%, mit “Young Sheldon” danach 1,25 Mio. und 13,1%. “Die Simpsons” fielen ab 21.10 Uhr hingegen auf 10,0% und 9,3%, der Neustart “Fahri sucht das Glück” enttäuschte um 22.10 Uhr mit nur 450.000 14- bis 49-Jährigen und 7,0%. Die “Late Night Berlin” steigerte den ProSieben-Marktanteil im Anschluss dann immerhin wieder auf 10,0%.

4. “Dr. Abel” bei Sat.1 noch schlechter als bisher

Noch mieser als in den beiden bisherigen Filmen lief es am Montagabend bei Sat.1 für “Dr. Abel”. Nur 490.000 14- bis 49-Jährige interessierten sich für “Zerbrochen – Ein Fall für Dr. Abel”, der Marktanteil lag bei ganzen 5,5%. Schon die beiden ersten Filme konnten im Dezember 2018 und Oktober 2019 mit 7,4% und 6,2% nicht überzeugen, Fall Nummer 3 könnte nun der letzte “Fall für Dr. Abel” gewesen sein. Sat.1 verlor um 20.15 Uhr damit auch noch gegen Vox und RTLzwei, wo “Goodbye Deutschland!” und “Die Geissens” 570.000 (7,0%) und 500.000 (5,4%) 14- bis 49-Jährige zum Einschalten bewegten. kabel eins blieb mit “Bad Company” hingegen bei 4,6% hängen. Erfolgreicher als insgesamt – weil über dem Sendernormalniveau – lief bei den Unter-50-Jährigen die Uli-Hoeneß-Doku des Ersten: 670.000 entsprachen hier guten 7,2%.

5. zdf_neo stark mit “Inspector Barnaby”, der Disney Channel mit “Miraculous”

Unbedingt erwähnenswert sind auch wieder die Zahlen der zdf_neo-Krimireihe “Inspector Barnaby”. Um 20.15 Uhr sahen diesmal 2,39 Mio. Menschen zu, der Marktanteil lag bei 7,8%. Um 21.45 Uhr kam eine weitere Folge mit 1,71 Mio. Sehern auf fast identische 7,7%. Das WDR Fernsehen freut sich unterdessen über eine große Aufmerksamkeit für die “Lokalzeit” um 19.30 Uhr: 1,78 Mio. sahen insgesamt zu. Das NDR Fernsehen erreichte parallel dazu 1,47 Mio. mit “NDR regional”, die 20-Uhr-“Tagesschau” sahen beim NDR im Anschluss 1,44 Mio. 600.000 Menschen schalteten um 19 Uhr die Serie “Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir” im Disney Channel ein – eine der besten Zuschauerzahlen für den Sender im laufenden Jahr. 310.000 der 600.000 waren im Alter von 3 bis 13 Jahren, hier entsprach das einem herausragenden Marktanteil von 27,0%.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.