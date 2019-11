“Cobra 11” und “Stirb langsam” bringen “The Voice” in Bedrängnis, “Irland-Krimi” gewinnt erneut im Gesamtpublikum

Die ProSiebenSat.1-Show "The Voice of Germany" ist 2019 längst kein so großer Megahit mehr wie einst: Mit 1,09 Mio. 14- bis 49-Jährigen sahen am Donnerstagabend erneut so wenige zu wie nie zuvor, der Abstand auf RTLs "Cobra 11" und den Vox-Film "Stirb langsam: Jetzt erst recht" war nicht groß. Im Gesamtpublikum gewann der zweite "Irland-Krimi" des Ersten, auch wenn im Vergleich zur Premiere Zuschauer abhanden gingen.