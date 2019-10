“Star Wars” blass: “Rogue One”-Free-TV-Premiere chancenlos gegen starken “Polizeiruf” und “The Voice”

Die Free-TV-Premiere von "Rogue One: A Star Wars Story" bescherte ProSieben am Sonntagabend keine sensationellen Quoten. Mit 1,26 Mio. 14- bis 49-Jährigen gab es einen Marktanteil von 12,6% - zu wenig, um gegen den "Polizeiruf 110" und "The Voice of Germany" anzukommen. Im Gesamtpublikum holte der ARD-Krimi sogar die besten "Polizeiruf"-Zahlen seit Jahren.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. “Rogue One” chancenlos gegen “Polizeiruf” und “The Voice”

1,26 Mio. 14- bis 49-Jährige interessierten sich am Sonntagabend also für “Rogue One – A Star Wars Story”. Die Free-TV-Premiere des Films erzielte damit einen Marktanteil von 12,6%. Keine miserablen Zahlen, aber auch keine, die bei den Sender-Entscheidern Euphorie auslösen dürfte. Sowohl der “Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling”, als auch “The Voice of Germany” landeten klar vor dem “Star Wars”-Film: Der ARD-Krimi erreichte 1,89 Mio. und 17,1%, “The Voice” kam auf 1,58 Mio. und 15,9%. Schwach lief der Abend für RTLs “Die größten Fernsehmomente der Welt”: Nur 890.000 junge Menschen interessierten sich – 10,2%.

2. Der “Polizeiruf” holt den besten Marktanteil seit über 8 Jahren

Der große Gewinner des Abends war eindeutig der “Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling”. Das lag auch an dem Tagessieg im jungen Publikum (siehe oben), vor allem aber an den Zahlen im Gesamtpublikum. Mit 8,88 Mio. Zuschauern erreichte der neueste Fall für Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner die beste “Polizeiruf”-Zahl seit Januar 2016, mit 26,3% gab es zudem sogar den besten Marktanteil seit Juni 2011. Auch insgesamt landete “The Voice of Germany” auf Platz 2 der Prime-Time-Wertung – mit 3,03 Mio. Sehern und 10,0%. Vor dem extrem schwachen “Cecelia Ahern”-Film des ZDF (2,30 Mio. / 6,8%) landete auch noch “Rogue One – A Star Wars Story” – mit 2,41 Mio. und 7,9%.

3. Über 6 Mio. Fans verabschieden die Leichtathletik-WM

Tolle Zahlen gab es auch zum Abschluss der Leichtathletik-WM im ZDF: Zwischen 18.55 Uhr und 20.15 Uhr sahen 6,03 Mio. Fans zu – ein neuer Rekord für die WM 2019. Der Marktanteil lag damit bei 21,3%. Um so erstaunlicher, dass “Cecelia Ahern: In deinem Leben” direkt danach auf 6,8% abstürzte (siehe oben). Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es keine ganz so grandiosen Zahlen für den Sport, mit 1,12 Mio. Sehern erreichten die Wettkämpfe hier aber immerhin 13,0%.

4. Die “Trucker Babes” von kabel eins besiegen “Kitchen Impossible” und “Love Island”

Weit über dem Soll landete am Abend auch kabel eins mit seiner Doku-Soap “Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand”. 750.000 14- bis 49-Jährige entsprachen zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr einem tollen Marktanteil von 7,1%. Vox erreichte parallel dazu mit einer “Kitchen Impossible”-Wiederholung nur 600.000 junge Menschen und solide 6,6%, RTL II blieb mit “Dumm und Dümmehr” bei 390.000 und 3,8% hängen. Auch “Love Island” blieb später mit 530.000 14- bis 49-Jährigen hinter den “Trucker Babes”, erzielte wegen der späteren Sendezeit aber einen besseren Marktanteil von 8,4%.

