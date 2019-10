In seiner neuen Rolle berichtet Hindennach direkt an CEO Carsten Schmidt. Er tritt die Nachfolge von Marcello Maggioni an, der das Unternehmen Ende September verlassen hat.

Der 45-Jährige kommt von Unitymedia, wo er insgesamt acht Jahre tätig war. In den vergangenen zwei Jahren war der studierte Betriebswirt dort als Chief Commercial Officer für das Endkundengeschäft zuständig. Zuvor hatte Hindennach über viele Jahre verschiedene Marketing- und Vertriebspositionen bei Telefonica O2 Germany inne.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.