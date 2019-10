Sebastian Stahl ist neuer Verlagsleiter bei den Fachverlagen der Mediengruppe Oberfranken

Sebastian Stahl folgt auf Alexander Schiffauer als Verlagsleiter bei der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG. Das ist eine Tochter der Mediengruppe Oberfranken. In dieser Funktion wird er die strategische und operative Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung der crossmedialen Vermarktung und Schaffung neuer Geschäftsfelder verantworten.

“Mit Sebastian Stahl gewinnen wir eine Führungsperson, die uns mit ihren Erfahrungen im Fachzeitschriftenbereich und in der Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle weiter voranbringen wird”, so Bernd Müller, Geschäftsführer der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage.

Stahl war bis September 2018 als Verlagsleiter des Fachzeitschriftenverlags und Gesamtanzeigenleiter beim Carl Hanser Verlag in München tätig. In dieser Position entwickelte der 53-Jährige ein breites Spektrum an Verlagsprodukten mit einem zunehmenden Fokus auf digitale Lösungen.

Zuvor hatte der ausgebildete Verlagskaufmann unter anderem die Geschäftsführung der Bank-Verlag Medien GmbH in Köln und die Verkaufsleitung bei der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH inne. Zwischen 2012 und 2015 war Sebastian Stahl zudem mit einem Unternehmen für Medienentwicklung und Medienmanagement selbstständig beratend tätig.

Die Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage ist gibt zahlreiche Fachmedien in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Schul- und Komplementärmedizin, Bildung und Immobilienbewertung heraus.

