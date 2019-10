Die Leichtathletik-WM gewinnt deutlich Zuschauer dazu, doch “Wer wird Millionär?” gewinnt die Prime Time

Die Leichtahletik-WM in Katar lockt dort zwar kaum jemanden in das Stadion, das deutsche Fernsehpublikum wächst aber: Am Montag sahen die Übertragungen im ZDF zwischen 19.20 Uhr und 21.50 Uhr schon 4,10 Mio. Fans, der Marktanteil lag bei guten 14,3%. Den Prime-Time-Sieg holte sich aber mit knappem Vorsprung "Wer wird Millionär?". Im jungen Publikum gewann unterdessen "The Big Bang Theory".