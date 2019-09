“Alarm für Cobra 11” klaut “The Voice of Germany” Zuschauer(innen) und holt beste Zahl seit November 2018

Es wird einen Tick spannender am Donnerstagabend: "The Voice of Germany" gewann zwar erneut im jungen Publikum, doch der Abstand auf RTLs "Alarm für Cobra 11" schmilzt. Die Actionserie holte mit 1,17 Mio. 14- bis 49-Jährigen sogar ihre beste Zuschauerzahl seit fast elf Monaten. Auch Vox mischte sich am Abend in den Quotenkampf ein - mit starken "Guardians of the Galaxy".