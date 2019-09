TV-Werbeumsätze: Das Fernsehen kehrt zurück ins Plus, ProSieben, Vox und kabel eins gewinnen Marktanteile

Von

uf 1,785 Mrd. Euro kam RTL laut Nielsen in den ersten acht Monaten bei der Werbevermarktung. Brutto versteht sich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 0,8%. RTL ist damit neben Sat.1 (-5,7%) und RTL II (-3,2%) einer der drei Verlierer unter den sechs großen Privatsendern. Zulegen konnten gegenüber 2018 hingegen ProSieben (+2,0%), Vox (+1,2%) und vor allem kabel eins (+7,%). Diese drei Sender gewannen damit auch Marktanteile hinzu, während RTL beispielsweise von 20,7% auf 20,2% sackte.

Abseits der großen sechs Sender gewannen im Vergleich zum Vorjahr vor allem Tele 5, Super RTL, Nitro, TLC, RTLplus, MTV und kabel eins Doku Umsatz und Marktanteile. Nach unten ging es hingegen vor allem für Das Erste und das ZDF, die allerdings im Vorjahr noch den WM-Sondereffekt hatten, der nun weg fiel. Ebenfalls deutlich im Minus: sport1, Welt, ProSieben Maxx und Nickelodeon. Neu dabei in der Statistik ist Home & Garden TV mit einem Brutto-Umsatz von vorerst 6,763 Mio.

Nielsen: TV-Sender nach Brutto-Werbeumsatz 2019

Umsatz brutto Jan.-Aug. vs. 2018 absolut vs. 2018 in % 1 RTL 1.785,39 -13,57 -0,8 2 ProSieben 1.361,97 27,27 2,0 3 Sat.1 1.142,22 -69,34 -5,7 4 Vox 846,76 10,39 1,2 5 kabel eins 658,06 43,12 7,0 6 RTL II 608,17 -20,21 -3,2 7 DMAX 250,71 2,54 1,0 8 sport1 215,98 -9,00 -4,0 9 Tele 5 179,89 15,22 9,2 10 Das Erste 178,41 -22,88 -11,4 11 ZDF 173,37 -16,69 -8,8 12 Super RTL 169,68 12,30 7,8 13 sixx 155,39 -0,32 -0,2 14 Welt 132,72 -14,92 -10,1 15 Nitro 122,97 15,59 14,5 16 ProSieben Maxx 117,50 -7,18 -5,8 17 Comedy Central 111,10 1,42 1,3 18 Disney Channel 100,34 6,51 6,9 19 Sat.1 Gold 94,63 6,85 7,8 20 TLC 92,12 17,86 24,0 21 ntv 84,52 -2,90 -3,3 22 RTLplus 48,10 14,14 41,6 23 Eurosport 40,30 -3,67 -8,4 24 MTV 37,33 23,25 165,1 25 Servus TV Deutschland 34,84 5,67 19,4 26 Zee.One 24,84 8,67 53,7 27 kabel eins Doku 24,46 11,33 86,3 28 Nickelodeon 21,96 -9,27 -29,7 29 Sky Sport News 21,33 4,11 23,9 30 Home & Garden TV 6,76

*Brutto-Werbeumsatz in Mio. Euro // Daten-Quelle: Nielsen, TV-Sender / Tabelle: MEEDIA



Bei den Vermarktern dominieren SevenOne Media und IP Deutschland den Markt weiterhin deutlich. Das Duo baute seinen Marktanteil gegenüber 2018 weiter aus, erreicht 40,2% bzw. 34,6% des Werbekuchens und damit jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Deutliche Zugewinne verzeichnet zudem Discovery Networks. Für Visoon ging es deutlich nach unten, allerdings auch, weil der Sender Viva eingestellt wurde.

Nielsen: TV-Vermarkter nach Brutto-Werbeumsatz 2019

Umsatz brutto Jan.-Aug. vs. 2018 absolut vs. 2018 in % 1 SevenOne Media 3.554,23 11,74 0,3 2 IP Deutschland 3.057,41 35,96 1,2 3 El Cartel Media 608,17 -20,21 -3,2 4 Discovery Networks 389,90 23,49 6,4 5 Visoon video impact 327,95 -12,84 -3,8

*Brutto-Werbeumsatz in Mio. Euro // Daten-Quelle: Nielsen, TV-Sender / Tabelle: MEEDIA



Wie immer muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den Nielsen-Zahlen um Brutto-Umsätze handelt. Eventuelle Rabatte und Austauschgeschäfte werden in diesen Zahlen nicht als solche, sondern als komplett nach Preisliste bezahlte Werbung gewertet. Über tatsächliche Umsätze geben die Nielsen-Zahlen also keine Auskunft. Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung der einzelnen Anbieter, Branchen und Segmente und den Werbedruck sind sie dennoch.

