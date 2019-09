TV-Sensation bahnt sich an: Telekom schnappt ARD und ZDF laut Medienberichten die Heim-EM-2024-Rechte weg

Nach übereinstimmenden Berichten der "Frankfurter Allgemeinen" und "Bild" hat sich die Deutsche Telekom die Live-Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert, bzw. steht kurz davor, sie sich zu sichern. Damit könnten ARD und ZDF ausgerechnet bei der in Deutschland stattfindenden Heim-EM leer ausgehen.

Noch unklar scheint, ob die Telekom die Rechte bereits erworben hat oder kurz davor ist. Die “Frankfurter Allgemeine” berichtet, der Deal sei schon vollzogen. Bild hingegen schreibt, sie stehe “kurz davor”, die Entscheidung solle “schon in den nächsten Tagen fallen”.

Die Telekom betreibt derzeit keine eigenen TV-Sender, aber die Streaming-Plattform Magenta TV. Die EM-Rechte könnten der Plattform einen massiven Schub geben. Im Free-TV gezeigt werden müssen laut Rundfunkstaatsvertrag lediglich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Diese Partien könnte die Telekom dann also per Sublizenz an einen Free-TV-Sender weiterverkaufen. Hier könnten ARD und ZDF dann doch noch ins Spiel kommen – oder einer der Privaten wie RTL oder ProSiebenSat.1.

Bestätigungen von der Telekom und der UEFA stehen noch aus.

