Rundfunkbeitrag: ARD und ZDF wollen für nächste Gebührenperiode 3 Milliarden Euro mehr

Ende April haben die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandfunk ihre Finanzwünsche der Kommission zu Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) vorgelegt. Die Senderchefs vermieden es anschließend aber, die Öffentlichkeit transparent über die Höhge ihrer Forderungen zu informieren. Das besorgt nun der Fachdienst “Medienkorrespondenz” nach dessen Informationen der Mehrbedarf der Öffentlich-Rechtlichen bei 3 Milliarden Euro liegt. Davon sollen 1,84 Mrd. Euro an die ARD-Anstalten gehen, 1,06 Mrd. Euro an das ZDF und 104 Mio. Euro an den Deutschlandfunk.

Aus Sicht der Sender ist dies eine Minimalforderung, um den aktuell laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Würde diese Forderung so durchgehen, so würde er Rundfunkbeitrag 2021 von derzeit 17,50 Euro um 1,70 Euro auf etwa 19,20 Euro pro Monat steigen. Zuvor prüft die KEF aber noch den Finanzbedarf der Öffentlich-Rechtlichen und muss dabei auch die Wirtschaftlichkeit der Sender und deren Spar-Bemühungen mit einbeziehen. Dass die KEF die Forderung von insgesamt 3 Mrd. Euro deutlich reduzieren wird, ist anzunehmen. Das hat sie in der Vergangenheit auch oft gemacht.

KEF-Empfehlung Ende 2019

Ende 2019 wird die KEF ihre Empfehlung zur Entwicklung des Rundfunkbeitrags den Bundesländern vorlegen. Diese können dann wiederum Korrekturen vornehmen. Veröffentlicht wird der KEF-Bericht im Frühjahr 2020. Dann müssen die Ministerpräsidenten und Landesparlamente endgültig über den neuen Rundfunkbeitrag entscheiden. In dieser Phase kommt es eher selten noch zu Änderungen, ausgeschlossen ist das aber nicht. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern gibt es starke Vorbehalte gegen eine zu üppige Beitragserhöhung.

Anzeige

Dass die KEF eine Erhöhung des Beitrags vorschlagen wird, gilt indes als sicher. Die Frage ist ist nur: wie hoch? Man darf davon ausgehen, dass der Vorschlag der KEF zwischen Null und 3 Mrd. Euro liegen wird. Es ist auch möglich, dass die Länder einen neuen Beitrag nur für die Jahre 2021 und 2022 beschließen. Sollte es nämlich doch noch eine Mehrheit der Länder für das so genannte Indexmodell geben, würde sich der Rundfunkbeitrag ab 2023 auf Basis von Inflation und Kostensteigerungen automatisch erhöhen. Anfang Juni hatten die Ministerpräsidenten eine Entscheidung über das Indexmodell auf die Zeit nach der Sommerpause vertagt.

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.