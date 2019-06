“Queen of Drags”, “Big Brother” und die Rugby-WM: die TV-Neuheiten von ProSiebenSat.1 für 2019/20

Am Mittwoch und Donnerstag stellen die großen deutschen TV-Sender bei den Screenforce Days in Köln ihre neuen Programme für die Saison 2019/20 vor. ProSieben will mit mehr eigenproduzierten Shows, Filmen und Serien punkten, Sat.1 mit einem "Big Brother"-Comeback und "Deutschlands größter Musik-Mitmachshow", ProSieben Maxx mit noch mehr Football und der Rugby-WM.

Die Neuheiten der ProSiebenSat.1-Sender:

ProSieben

Die neue Saison 2019/20 steht bei ProSieben unter dem Motto Erhöhung des Eigenproduktionsanteils. So arbeitet der Sender nach eigenen Angaben derzeit an zehn Filmen für die Prime Time, darunter “Schattenmoor” für 2019 und die Bestseller-Verfilmung “Neun Tage wach” für das Frühjahr 2020. Bei den Serien produziert man gemeinsam mit dem Streaming-Dienst Joyn die neuen Formate “Check Check” mit Klaas Heufer-Umlauf und “Frau Jordan stellt gleich” mit Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte.

Auch neue Shows wird es bei ProSieben geben: “Queen of Drags” beispielsweise, in der Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst die beste Dragqueen suchen. In der neuen Show “Renn’ zur Million! … wenn du kannst” laufen Kandidaten durch einen Parcours auf einer alten Industriebrache im Ruhrgebiet – und dürfen sich nicht fangen lassen. Bei “Puls” gewinnt derjenige, der sich trotz waghalsigen Aktionen in der Show nicht aufregt – und bei “Total Knock Out” muss sich ein Kandidat durch einen verrückten Parcours kämpfen, während vier andere versuchen, ihn durch “Wurf- und Schießapparaturen” daran zu hindern.

Natürlich wird auch der aktuelle Erfolg “Joko & Klaas gegen ProSieben” im Herbst fortgesetzt – und mit Joko Winterscheidt entwickelt ProSieben eine weitere neue Show für das Jahr 2020.

Sat.1

“Big Brother” kommt zurück. Der aktuell weiter anhaltenden Vorabend-Schwäche will Sat.1 im Frühjahr zumindest temporär mit einer neuen Staffel “Big Brother” entgegen wirken. Sie steht unter dem Motto “20 Jahre ‘Big Brother'”, denn im Jahr 2000 lief – damals noch bei RTL II – die allererste Staffel der deutschen Ausgabe. Neu bei Sat.1: die Kuppel-Show “Nächste Ausfahrt Liebe”, bei der sich zwei Singles zum Blind Date im Auto treffen und der Daily-Talk “Ungelogen”, in dem sich Kandidaten-Paare “einem durch Experten geführten Dialog unter Verwendung eines Lügendetektors” stellen.

Im Fiction-Genre setzt Sat.1 viel Hoffnung auf die Verfilmung des Jojo-Moyes-Bestseller-Verfilmung “Im Schatten das Licht”. Zu sehen 2020. Zudem wird es diverse eigenproduzierte Krimis geben, u.a. eine neue Reihe mit Filmen nach den Romanen des Bestsellerautors Andreas Gruber. Die Joyn-Comedyserie “Läusemutter” läuft im Frühjahr 2020 bei Sat.1, ebenso die neue Sitcom “Think Big”. Luke Mockridge bleibt eins der Sat.1-Aushängeschilder, mit “Luke! Die Grreatnightshow” bekommt er im Herbst eine neue Prime-Time-Show mit acht Folgen am Freitag. Bülent Ceylan präsentiert zudem die Comedyshow “Lass ma mache” und mit “Nightwash” kommt die bekannte Comedy-Talentschmiede zurück ins Fernsehen.

Mit “300 – Kampf der Fans” zeigt Sat.1 eine weitere Musikshow. Zwei Künstler sollen sich darin zusammen mit ihren Fans ein Gesangs-Duell liefern. “Promis unter Palmen” schickt 10 Promis in eine Luxusvilla, wo sie “Big Brother”-mäßig um 100.000 Euro kämpfen. Julia Leischik bekommt mit “Die Diagnose” eine weitere Sendung, in der sie zusammen mit Ärzten Menschen dabei hilft, ihre geheimnisvollen Krankheiten zu diagnostizieren. “Mit Nagel und Köpfchen – Die große Kreativ-Challenge” greift das Thema Do It Yourself auf, in “Nur die Liebe fehlt” suchen Singles mit “extremer Lebenswelt oder einem außergewöhnlichen und zeitraubenden beruflichen Leben” einen Partner.

kabel eins

Deutlich geringer ist die Innovationsquote bei kabel eins. Der Sender verzeichnet derzeit ja auch steigende Marktanteile und feiert viele seiner Erfolge weiterhin mit (alten) Filmen und Serien. Neu ist auf jeden Fall das “Quiz mit Biss”, eine werktägliche Vorabend-Rate-Show zum Thema Essen. In der Prime Time wird das Reality-Experiment “Teenies allein daheim – Wie sind unsere Kinder wirklich?” zu sehen sein.

ProSieben Maxx

Der ProSieben-Ableger für junge Männer entwickelt sich immer mehr zum Sportsender. Neu im Programm neben den Spielen der deutschen U21- und U20-Teams und der NFL: College Football samstags von 17.45 Uhr bis 22 Uhr ab 31. August, sowie die Rugby-WM in Japan, von der ProSieben Maxx ab dem 20. September 31 Spiele an sieben aufeinanderfolgenden Wochenenden vormittags zeigt.

Sat.1 Gold

Der Sat.1-Ableger stärkt unterdessen seine Bemühungen im Tier-Genre. Zu den bereits laufenden Formaten kommen “Kleine Hunde, großes Chaos”, “Tierisch arm” und “Wunder auf 4 Pfoten” hinzu – alle Sendungen übrigens mit Jochen Bendel.

sixx

Bei siyy spielt Paula Lambert weiterhin eine große Rolle. Neu hinzu kommt das zweiteilige Prime-Time-Special “Paula kommt – Das Paarexperiment”. Die neue Eigenproduktion “Cover up on Holiday” rettet Tattoo-Fails. Neu aus den USA bei sixx: Mystery-Serie “Legacies”, ein Spin-Off der Serie “The Originals”.

