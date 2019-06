Christian Weigel wird neuer Kreativchef von Interone und Proximity Technology

Mit Weigel rückt ein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in das Führungsteam auf: Derzeit ist der 38-Jährige Standortleiter von Interone in Hamburg. Seit mehr als drei Jahren arbeitet er für die Digitalagentur. Zuletzt konnte er mit seinem Team die Launchkampagne von mytaxy/Free Now begleiten. Matthias Schäfer, der bisherige Interone-CCO, wird seine Position im Juli auf eigenen Wunsch abgeben.

Weigel hat an der Hanseatischen Akademie für Marketing und Medien Kommunikationsdesign studiert und war danach an mehreren Stationen tätig. Unter anderem war er mehr als fünf Jahre bei der Agentur Geometry Global und bei Grabarz & Partner.

Frank Wolfram, CEO von Interone und Proximity Technology, sagt: „Mit Christian rückt ein Top-Kreativer aus unseren eigenen Reihen in unser Führungsteam auf. Ich freue mich sehr, dass nun alle unsere Digitalspezialisten von seinen Ideen, Impulsen und seinem Know how profitieren können.”

