TV-Quoten: ‘Bozen-Krimi’ holt den Tagessieg

Der "Bozen-Krimi" hat die beste Einschaltquote im Abendprogramm am Donnerstag erreicht. 4,50 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent) waren ab 20.15 Uhr im Ersten dabei - in der Folge "Am Abgrund" entgeht "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) knapp einem Mordanschlag. Die ZDF-Familienserie "Der Bergdoktor" erreichte zeitgleich drei Millionen (10,9 Prozent).