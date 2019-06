Willi Kaiser und Jens Krahe leiten neue Dependance von Plan.Net in Köln

Die Plan.Net-Gruppe (gehört zu Serviceplan) baut ihre Aktivitäten in Köln aus und gründet in der Stadt eine Dependance mit Willi Kaiser und Jens Krahe. Beide kommen von der Cocomore AG und waren davor gemeinsam bei People Interactive (heute Valtech) tätig.

Der Fokus von Plan.Net Köln liegt auf allen Facetten der Digital-, Experience- und Content-Strategie. So sollen Unternehmen beraten werden, ein nutzerzentriertes Erlebnis, sowohl im Produkt, als auch in der Kommunikation digital anzubieten. Als Geschäftsführer Beratung fungiert Willi Kaiser, der sich um die Etablierung und Integration der neuen Agentur im Haus der Kommunikation in Köln sowie New Business und den weiteren Ausbau der Agentur kümmern wird. Als Geschäftsführer Kreation und Technologien kommt Jens Krahe an Bord, der Experience Design und Strategie sowie Prototyping verantwortet. Für die kommenden Monate ist bereits ein Ausbau des Teams geplant, bis September werden insgesamt bereits acht Personen für Plan.Net Köln tätig sein.

„Der Standort Köln ist ideal für das Wachstum der Gruppe, auch weil wir mit dem Haus der Kommunikation eine tolle Grundlage für den Ausbau des digitalen Geschäftsfeldes haben“, so Manfred Klaus, Geschäftsführer und Partner der Plan.Net Gruppe. „Mit Willi Kaiser und Jens Krahe haben wir ein eingespieltes Team für uns gewonnen, das uns aus der Mitte Deutschlands heraus dabei unterstützt, für unsere Kunden nahtlose Customer Experiences zu entwickeln.“



