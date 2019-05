Berlusconi-Firma Mediaset steigt mit knapp zehn Prozent bei ProSiebenSat.1 ein 

“Der freundliche Anteilserwerb an ProSiebenSat.1 ist eine langfristige Entscheidung, die darauf abzielt, Wertschöpfung mit einer zunehmend internationalen Ausrichtung zu schaffen”, sagte er. Mediaset sei stolz darauf, in die Zukunft des frei empfangbaren europäischen Fernsehens zu investieren. ProSiebenSat.1-Chef Max Conze zeigte sich erfreut über die Beteiligung von Mediaset. “Wir begrüßen die Investition der Gruppo Mediaset und sehen dies als einen Vertrauensbeweis für unsere Strategie und das Team an”, sagte er.

Die Anleger an der Börse nahmen die Nachricht positiv auf. Die Aktie des im MDax notierten Medienkonzerns kletterte am Vormittag um 6,5 Prozent nach oben. Mediaset-Aktien zogen zunächst an, drehten dann aber leicht ins Minus. Mediaset ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter für kommerzielles Fernsehen in Italien und Spanien.

ProSiebenSat.1 arbeitet seit Längerem mit den Italienern in der Europäischen Medien-Allianz (European Media Alliance) zusammen. Immer wieder war über einen Einstieg der Italiener spekuliert worden. Dies hatten die Unterföhringer aber stets zurückgewiesen. ProSiebenSat.1-Aktionäre mussten in letzter Zeit einige Rückschläge hinnehmen. Die Aktien waren vor einem Jahr noch etwa doppelt so viel wert. Eine Dividendenkürzung und die gesenkte Jahresprognose Ende 2018 belasteten den Kurs. Dafür waren vor allem sinkende Werbeumsätze im klassischen TV-Geschäft und Investitionen in neue Programminhalte verantwortlich.