Geld vom Staat für Public Value? ProSiebenSat.1 fordert Fonds in Höhe von 50 bis 100 Mio. Euro

Die Sender der Kette (u.a. ProSieben, Sat.1, kabel eins) zeigen in ihren Magazinen vor der Europawahl verstärkt Beiträge, die vor allem den jungen Zuschauern die gesellschaftspolitische Bedeutung der Wahl näherbringen soll. Für solche Formate hätte das Unternehmen gerne eine staatliche Förderung, analog etwa zur Filmförderung oder der Journalismus-Stiftung in Nordrhein-Westfalen.

Es gehe ihm nicht um einen Anteil an den Rundfunkbeiträgen oder neue Steuern oder Gebühren, sagte Albert der FAZ (Paid Content). Ihm schwebe eher ein Fonds vor. Dieser solle mit 50 bis 100 Millionen Euro im Jahr ausgestattet sein. Für den Mehrwert, den eine “meinungsplurale Gesellschaft” von privaten TV-Anbietern erhalte, sei dies ein günstiger Preis. Die Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk betragen pro Jahr rund acht Milliarden Euro. Albert spricht mit Bezug auf eine Förderung privater Medien von „incentiviertem Public Value.“

Es ist nicht das erste Mal, das Albert einen solchen Vorstoß macht. Bereits 2017 forderte er, dass “in dem Maße, in dem wir – die privaten TV-Vollprogramme – die Grundversorgung vor allem in jungen Segmenten de facto mitübernehmen”, diese Inhalte aus öffentlichen Mitteln finanziert oder mitfinanziert werden sollten. Er wünschte sich deshalb einen “Systemwechsel, damit die öffentliche Finanzierung sich nicht länger an der Institution fest macht, sondern am Inhalt”. Bislang fanden diese Forderungen in der Politik allerdings keinen großen Nachhall.

sw

