Frank Elstner macht Parkinson-Erkrankung öffentlich – und kündigt neue Internet-Talkshow mit Jan Böhmermann an

"Wetten dass..?" Erfinder und TV-Legende Frank Elstner hat in der Zeit im Interview enthüllt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Ein weiteres Interview dazu will er im ZDF bei "Markus Lanz" geben. Der 77-jährige Elstner will trotz der Erkrankung weiter arbeiten. Am Donnerstag startet er eine YouTube-Talkshow mit Jan Böhmermann als erstem Gast.