12,50 Mio. sehen zweite Länderspiel-Halbzeit, “Kitchen Impossible” und “Tatort” überzeugen mit Wiederholungen

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Sieg in Amsterdam holt beste Länderspiel-Zuschauerzahl seit der WM 2018

11,11 Mio. und 12,50 Mio. Fans sahen die beiden Halbzeiten des deutschen EM-Quali-Auftakts in Niederlanden bei RTL. Das sind nicht nur grandiose Zahlen, die für Marktanteile von 29,8% und 39,9% reichten und dem Spiel natürlich den Tagessieg bescherten. Es sind sogar die besten Länderspiel-Zuschauerzahlen seit der Fußball-WM 2018. Sprich: Auch sämtliche Spiele der UEFA Nations League gegen Frankreich und die Niederlande lockten nicht so viele Fans vor die Fernseher. Im jungen Publikum lief es ähnlich grandios: 4,18 Mio. und 4,21 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen hier 32,8% und 39,2%.

2. “Tatort”-Wiederholung trotz Fußball mit fast 6 Mio. Zuschauern, Rosamunde Pilcher mit mehr als 4 Mio.

Trotz des starken Fußballs bei RTL sammelten auch Das Erste und das ZDF zusammen mehr als 10 Mio. Zuschauer ein. Den “Tatort: Der Tod ist unser ganzes Leben” aus dem Jahr 2017 schalteten 5,99 Mio. Leute ein, “Rosamunde Pilcher: Vertrauen ist gut, verlieben ist besser” aus dem Jahr 2014 immerhin 4,37 Mio. Die Marktanteile lagen bei 16,3% und 11,9%. Richtig gute Quoten erzielte Das Erste auch am Nachmittag mit den beiden letzten Biathlon-Weltcups der Saison 2018/19: 4,80 Mio. Fans (30,7%) sahen um 13.40 Uhr den Massenstart der Damen, 4,63 Mio. (26,5%) um 16.25 Uhr den Massenstart der Herren.

Anzeige

3. “Kitchen Impossible” holt auch mit einer Wiederholung mehr als 10%

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es auch für Vox sehr gut in der Prime Time: 990.000 junge Menschen entschieden sich für die “Kitchen Impossible”-Wiederholung, der Marktanteil lag bei hervorragenden 10,2%. Nur der RTL-Fußball und der ARD-“Tatort” waren in der Prime Time noch erfolgreicher. Zufrieden kann auch kabel eins sein: Immerhin 660.000 14- bis 49-Jährige schalteten “Police Academy II” ein – sehr ordentliche 5,5%. Völlig versagt hat am Abend hingegen RTL II mit “Schlaflos in Seattle”: Nur 400.000 junge Menschen (3,3%) wollten den Klassiker sehen. Deutlich bessere 5,7% gab es ab 22.20 Uhr für “30 über Nacht”.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.