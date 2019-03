Eintracht Frankfurt beschert RTL den Tagessieg bei Jung und Alt – auch “Germany’s next Topmodel” chancenlos

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. Grandiose Europa-League-Quoten bei RTL

Schon den RTL-Ableger Nitro hatte die Europa League des Öfteren beflügelt. Die Zuschauerzahlen, die RTL am Donnerstag erreichte, hieven den Wettbewerb aber noch einmal auf ein anderes Level – vor allem in der zweiten Halbzeit. Durchgang 1 sahen ab 21 Uhr bereits 4,26 Mio. Fans, der Marktanteil lag da noch bei 13,7%. Zur zweiten Halbzeit schalteten dann weitere 1,2 Mio. zu RTL, mit 5,46 Mio. Zuschauern erzielte das Spiel zwischen Inter Mailand und Eintracht Frankfurt ab 22 Uhr sogar grandiose 22,2%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es schon in Durchgang 1 einen tollen Marktanteil von 17,9%, in Halbzeit 2 wurden dann aus 1,73 Mio. 1,98 Mio. Seher und der Marktanteil sprang auf 25,3%. Durch den Sieg der Eintracht kann sich RTL nun auf mindestens zwei weitere Abende mit Top-Quoten freuen.

2. Neuer Rekord für den “Kroatien-Krimi”, “Tonio & Julia” legt zu

Trotz der starken Fußball-Quoten erzielte auch Das Erste tolle Zahlen: 5,40 Mio. Krimifreunde schalteten den Fall “Der Mädchenmörder von Krac” ein – die beste Zuschauerzahl, die die Reihe seit dem Start im Herbst 2016 jemals erreichte. Der Marktanteil lag bei 17,4%. Damit musste sich der Film nur der zweiten Halbzeit der Europa League geschlagen geben, würde man beide Halbzeiten zusammenrechnen – was RTL beim Ausweisen der Quoten traditionell nicht tut – hätte “Der Kroatien-Krimi” den Donnerstag sogar gewonnen. Auch das ZDF kann zufrieden sein: “Tonio & Julia” steigerte sich gegenüber der Vorwoche von 3,50 Mio. auf 4,08 Mio. Zuschauer, sowie von 11,1% auf 13,2%.

3. “Germany’s next Topmodel” verliert fast eine halbe Million junge Zuschauer

Keine Chance gegen den Fußball hatte ProSieben am Donnerstagabend: “Germany’s next Topmodel” erzielte mit 1,43 Mio. 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 15,5%, war damit erster Verfolger von RTL. Im Vergleich zur Vorwoche, als 1,91 Mio. junge Zuschauer der Casting-Soap herausragende 21,8% bescherten, ging aber fast eine halbe Million 14- bis 49-Jährige verloren. Etwas besser als vor einer Woche erging es hingegen den Sat.1-Serien: “FBI” kam um 20.15 Uhr mit 670.000 14- bis 49-Jährigen auf 7,3%, “Criminal Minds” erzielte danach mit 700.000 7,5%.

4. Tolle Zahlen für RTL II, Vox und kabel eins

Die drei Sender der zweiten Privat-TV-Liga sprangen trotz der Europa-League-Konkurrenz allesamt deutlich über ihr Normalniveau. Vor allem für RTL II lief es gut: “Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt” erzielte mit 910.000 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 9,8%. Vox lockte mit dem Film “Die 5. Welle” 750.000 junge Zuschauer, landete damit bei ebenfalls tollen 8,1%. Und auch “Rosins Restaurants” bescherte kabel eins starke Zahlen: Mit 630.000 14- bis 49-Jährigen gab es 6,8% und damit den besten Prime-Time-Marktanteil für die Reihe seit März 2017.

