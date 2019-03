Sophie Passmann über zu viel TV-Satire mit weißen Männern: “Das hat mit sexistischer Förderung zu tun”

Die Autorin und Kolumnistin macht dafür eine “sexistischen Förderung” verantwortlich. Allein ZDFneo habe vergangenes Jahr zwei neue Late-Night-Shows pilotiert, die beide von weißen Männern moderiert worden seien. “Davon haben wir genug”, so Passmann. “Frauen verbieten sich dann oft selber den Mund, wenn es um Witze geht, und haben Angst, nicht beliebt zu sein und nicht liebgehabt zu werden und zu unbequem zu sein, zu laut zu sein, zu schwierig”, sagt die Autorin im taz Futurzwei-Interview.

Sie wendet sich auch gegen das Klischee, dass sie ihre Medienkarriere nur ihrer Twitterei zu verdanken habe: “Mir wurde im letzten Jahr gerne mal aufgedrückt, ich sei so dieses Girl aus dem Internet und hätte einfach angefangen zu twittern und dann sei mir alles zugefallen. So war es nicht. Ich habe beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Ich habe eine Moderatoren-Ausbildung, ich habe studiert, ich habe während des Studiums geschrieben. Parallel zum vielen Twittern hatte ich einen Lebenslauf, der mir erlaubt, auch Sachen zu machen, die ich jetzt mache.” Twitter sei aber trotzdem wichtig gewesen, weil sie dort eine größere Reichweite habe generieren können, als im Hörsaal. “Aber am Ende des Tages reicht es nicht, auf Twitter laut zu sein. Man muss schon ein bisschen mehr können als das”, so Passmann.

Das Interview ist in taz Futurzwei erschienen, dem Magazin des taz-Verlags für Zukunft und Politik unter der Herausgeberschaft von Harald Welzer. Hier kann man die Ausgabe bestellen.