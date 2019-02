“Wider den tierischen Ernst” fällt auf schwächsten Marktanteil der Geschichte, “Late Night Berlin” startet blass

Der TV-Karneval verzeichnete wieder einmal einen Zuschauer-Rückgang: Die traditionelle Verleihung des Ordens "Wider den tierischen Ernst" war am Montag mit einem Marktanteil von 10,4% so erfolglos wie nie zuvor, 3,14 Mio. sahen zu, in den besten Zeiten waren es noch mehr als 7 Mio. Bei ProSieben kehrte "Late Night Berlin" unterdessen aus der Winterpause zurück - mit mäßigem Erfolg.