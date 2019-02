Haushoher Tagessieg für “Die Toten vom Bodensee”, fast 1 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen nachts um 3 das letzte Quarter des Super Bowls

Die ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" hat erneut gezeigt, was sie kann: 7,88 Mio. Krimifans sahen am Montag ab 20.15 Uhr zu - grandiose 24,6% und der deutliche Tagessieg. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "The Big Bang Theory" und auch der Super Bowl bescherte ProSieben mit den Teilen, die nach 3 Uhr morgens zu sehen waren, nochmal herausragende Zahlen: 990.000 14- bis 49-Jährige waren im vierten Quarter ab 3.10 Uhr noch dabei - ein unfassbarer Marktanteil von 54,1%.