“Neue TV-Profis” für “frische Expertise”: Jörg Graf wird RTL-Boss, Sascha Schwingel Vox-Chef

“Neue TV-Profis an der Spitze von RTL und Vox stehen für frische Expertise und Kontinuität.” So verkauft die Mediengruppe RTL Deutschland die neuen Spitzen-Personalien. Wie DWDL bereits am Dienstag berichtet hatte, wird Frank Hoffmann, seit 2013 RTL-Geschäftsführer das Unternehmen verlassen. Er arbeitete seit 1992 für RTL, u.a. als Redakteur, Reporter, Redaktionsleiter, Magazin-Chef, ab 2005 als Vox-Geschäftsführer und ab 2013 schließlich als RTL-Boss.

Hoffmanns Nachfolger wird am Freitag der 52-jährige Jörg Graf, bisheriger Chief Operating Officer Programme Affairs der Mediengruppe RTL Deutschland. Bernd Reichart, der Anke Schäferkordt kürzlich an der Spitze der Unternehmensgruppe abgelöst hatte, über Jörg Graf: “Er weiß […] sehr genau um die konkreten Bedürfnisse der Kreativen und Produzenten, kennt den Publikumsgeschmack bestens und trifft jetzt auch die Programmentscheidungen, wodurch wir an Tempo zulegen werden. Damit bringt er ideale Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit dem RTL-Team unseren Flaggschiffsender mit frischen Impulsen erfolgreich weiterzuentwickeln.”

Auch Vox bekommt einen neuen Chef: Der bisherige, Bernd Reichart, wird den Job zwar übergangsweise noch bis zum Frühsommer parallel zu seiner neuen Funktion als Chef der Mediengruppe weiter machen, doch dann tritt sein Vox-Nachfolger Sascha Schwingel an. Er kommt von der ARD-Tochter Degeto, wo er derzeit noch als Leiter Redaktion & Programm-Management arbeitet und u.a. “Babylon Berlin” verantwortete. Reichart: “Sascha hat einige der größten und erfolgreichsten deutschen TV-Produktionen der vergangenen Jahre verantwortet. Er steht für inhaltliche Vielfalt, höchste Qualität und eine klare Handschrift. Mit seiner Expertise, seinem tiefen Einfühlungsvermögen und außergewöhnlichem Ideenreichtum wird er die Erfolgsgeschichte von VOX fortschreiben.”

Und noch eine Top-Personalie bei RTL: Nachfolger von Jörg Graf als Chief Operating Officer Programme Affairs der Mediengruppe RTL Deutschland wird Henning Tewes, derzeit CEO von RTL Croatia. Er bekommt zusätzlich die Titel-Ergänzung “Multichannel”, verantwortet damit auch den Sender RTLplus.

