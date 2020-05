China als Blaupause? Wie Corona das Digitalmarketing beeinflusst

Während in Europa gerade im Zuge der Corona-Krise eingeführte Einschränkungen aufgehoben werden, läuft in China schon so langsam wieder etwas wie ein Alltag an. Für uns kann sich deshalb ein neugieriger Blick nach Fernost lohnen, findet Jimmy Jakobsson, Gründer und Geschäftsführer von Ingager. Für MEEDIA erklärt er, was uns die Entwicklungen auf dem chinesischen Markt über unsere eigene Zukunft sagen könnne.

Gastbeitrag von Jimmy Jakobsson

Trotz der kulturellen Unterschiede zwischen China und Westeuropa richten wir unseren Blick in den letzten Wochen immer wieder nach Fernost. Weil China mutmaßlicher Ausgangspunkt der Corona-Krise ist, beobachten wir mit scharfem Blick, wie man im Reich der Mitte mit den Folgen der Pandemie umgeht. Bei aller Kritik, die im öffentlichen Raum schwebt, geht es dabei auch darum, zu lernen.

Der zeitlich verschobene Verlauf der Ausbreitung von Covid-19 sorgt dafür, dass bestimmte Entwicklungen vorab im fernen Osten zu beobachten sind, ehe sie bei uns ankommen. Insbesondere die Effekte von Quarantänebestimmungen und Ausgangssperren auf das Verhalten der Konsumenten wurden hier bereits deutlich früher sichtbar als bei uns – und damit verbunden auch die Auswirkungen auf das digitale Marketing.

Klar: Nicht alle Beobachtungen sind eins zu eins zu übertragen. Alleine die Tatsache, dass Facebook und Instagram in China verboten sind und dort nationale Netzwerke wie Baidu oder WeChat und große Tech-Riesen wie Tencent den Ton angeben, macht einen direkten Vergleich unmöglich. Dennoch zeigt sich, dass bestimmte Trends aus China auch hierzulande die digitale Kommunikation von Marken nachhaltig beeinflussen werden.

Veränderung des Nutzerverhaltens

Nachrichtendienste und Mobile Games haben in China seit Ende Januar starke Zuwachsraten verzeichnet, mobile Anwendungen im Allgemeinen einen neuen Popularitätsschub erfahren. Dass es dabei nicht nur um Entertainment-Anwendungen geht, zeigt das Beispiel des E- Commerce-Riesen JD, der Anfang Februar, zu Beginn der Hochphase der Corona-Pandemie in China, einen eigenen digitalen Gesundheitsservice ins Leben gerufen hat.

Mehr als 5 Millionen Chinesen wurden darüber bislang telemedizinisch beraten – inzwischen nicht auch mehr nur zu Covid-19, sondern zu allen medizinischen Themen. Damit übernimmt JD auf digitalem Wege einen Teil der Grundversorgung – ein Case, der in Deutschland (noch) seinesgleichen sucht. Doch zweifelsohne haben auch hier die Einschränkungen des öffentlichen Lebens dazu geführt, dass der Alltag sich zunehmend in digitalen Sphären abspielt.

Im Kulturbereich ist beispielsweise ein klarer Trend zu erkennen: Nachdem Anfang April O2 unter dem Motto #StayOn sein erstes Wohnzimmerkonzert mit Lena veranstaltet hatte, ist daraus inzwischen ein regelmäßiges Format geworden. Die Online-Gigs kommen gut an – jedenfalls so gut, dass nun auch die Telekom auf den Zug aufspringt und ab sofort regelmäßige “DaheimDabeiKonzerte” anbietet.

Dass die Maßnahmen im Sinne des Social Distancing zu einer steigenden digitalen Affinität der Nutzer geführt hat, dürfte wenig überraschend sein. Dass Marken sich darauf einstellen und Ihre Inhalte in entsprechende Formate verpacken müssen, ist ebenfalls selbsterklärend. Livestreaming, Video-Inhalte, eigene Apps – die Krise hat gerade zu Beginn des Ausbruchs von Marken gefordert, flexibel zu sein und radikal umzudenken.

Transformation des Handels

Besonders hart getroffen haben die Auswirkungen der Pandemie den Einzelhandel. Ging zunächst mancher davon aus, dass Corona der fehlende Sargnagel für Fußgängerzonen sei und auch die letzten stationären Käufer zu Überläufern in Richtung Amazon und Co. machen würde, sah er sich bald eines besseren belehrt: Insgesamt lagen die E-Commerce-Umsätze in Deutschland laut bevh im vergangenen März knapp 20 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Ein Blick nach China zeigt, welchen Effekt die richtige Wahl des Kommunikationskanals in Verknüpfung mit originärem Content für das Handelsgeschäft haben kann: Über 50 Prozent des gesamten Traffics der großen E-Commerce-Plattformen konnte über die Social-Media- Plattformen TikTok und Kuaishou generiert werden. Das Format der Stunde: Livestream- Shopping. Bei Taobao Live etwa, dem Livestreaming-Kanal von Alibaba, verkauften im Februar mehr als eine Million Händler erstmals per Livestream – eine Steigerung von sage und schreibe 719 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Eine deutsche Plattform für Einzelhändler, die Livestreaming in Kombination mit Reichweite bietet? Fehlanzeige. Alibaba dient als Beleg dafür, dass Deutschland im Vergleich zu China in Sachen E-Commerce ein Entwicklungsland ist. Aber: Jeder von uns kennt einen Kleinunternehmer, der versucht hat, den Einbruch des stationären Handels über die sozialen Netzwerke zu kompensieren. Prominentes Beispiel: Ladenbetreiberin Ingrid Westermayer, die 71-jährige Mutter von OMR-Chef Philipp, die ins Shopping-Business mit Instagram einsteigt.

Ein Trend, der sich bestätigen wird? Das bleibt abzuwarten. Allerdings haben nun wohl auch die letzten verstanden, dass jede erfolgreiche unternehmerische Zukunft nicht ohne digitale Teilstrategie auskommt, insbesondere im Handelssegment. In China steigen diesbezüglich übrigens auch die Ansprüche der älteren Nutzer: Analysen deuten auf einen zusätzlichen Online-Marktanteil von bis zu sechs Prozent hin, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die älteren Generationen Gefallen den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation gefunden haben.

Wandel von Markenkommunikation und -wahrnehmung

Die große Chance für Marken in der Coronakrise: Jeder, der online kommuniziert, kann mit seinen Inhalten so viele Menschen erreichen wie niemals zuvor. Das Risiko: Kommunikation und Interaktion finden überwiegend digital statt, weshalb die Nutzer zusätzlich sensibilisiert sind. Wer als Brand in einer derartigen Krisensituation nicht proaktiv den Dialog mit seinen Followern sucht oder den falschen Ton anschlägt, wird das spüren – und zwar langfristig. Adidas kann ein Lied davon singen.

In China haben Unternehmen früh verstanden, dass Solidarität und soziale Verantwortung wichtige Anliegen der Verbraucher und der neuen Maßstab für die Brand Awareness sind. Mit Alibaba, Tencent, ByteDance, Sina und Netease spendeten die führenden Tech-Player Beträge in Milliardenhöhe. Westliche, in China beliebte Marken wie die LVMH-Gruppe und Hermès zogen nach. Auch in Deutschland bezogen Unternehmen klar Stellung, etwa Aldi und McDonalds – und zwar gemeinsam: Um den steigenden Personalbedarf seitens des Discounters zu decken, verlieh die Restaurantkette einen Teil seiner Mitarbeiter.

Anzeige

Die Krise als absolute Ausnahmesituation, die unseren Alltag durcheinander gewirbelt hat, wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Und damit auch jene, die in dieser Phase besonders positiv aufgefallen sind. Ein erfolgskritischer Faktor für die Kommunikation und damit die Reputation von Marken ist in diesen Tagen demnach, das Ohr nah an seiner Zielgruppe zu haben. Um ein Händchen und das nötige Fingerspitzengefühl für die Themen zu entwickeln, die die Community beschäftigen.

Folgen für Marketing-Budgets

Wenn eine globale Entwicklung wie die Coronakrise sich derart disruptiv auswirkt, sind die Folgen weitreichend. Im Marketing wird sich dies insbesondere an den Budgets bemerkbar machen – sowohl was ihre Volumina betrifft als auch mit Blick auf ihre Zusammensetzung. Ist der Übergang von Offline in Deutschland bislang eher im Schritttempo erfolgt, haben Unternehmen bereits im Verlauf der Krise mindestens einen Gang hochgeschaltet.

Auch die Automobilbranche, für die es bis vor Kurzem – bis auf wenige Ausnahmen – undenkbar war, ihre Produkte online zu verkaufen, hat auffällig schnell auf die neuen Rahmenbedingungen reagiert. Mercedes Benz etwa hat der gestiegenen Präsenz potenzieller Kunden in den sozialen Medien Rechnung getragen: Das Interieur des brandneuen Modells GLB kann derzeit statt beim Händler im Rahmen einer 360-Grad-Tour digital zu erkundet werden.

Autohäuser wird es als Point-of-Sale wohl weiterhin geben, bei den Werbeformen hingegen ist ein starker Digital-Shift zu erwarten. Zudem wird wohl Out-Of-Home-Werbung die größten Einbußen verzeichnen – fast schon die logische Konsequenz, wenn alle zuhause bleiben sollen. Eine stärkere Rolle werden für Marken neben Social Media zukünftig auch eigene Anwendungen und Formate, beispielsweise Gaming-Apps und Games spielen, um die Touchpoints mit dem Konsumenten zu erweitern.

Wie man schnell und effektiv auf die neuen Verhaltensmuster seiner Zielgruppen reagieren kann, zeigt ein weiteres Beispiel aus China: Die BESTSELLER Fashion Group, zu der Beispielsweise Jack & Jones gehört, reagierte auf den stationären Umsatzeinbruch Anfang Februar, indem sie sich auf sogenannte Mini-Programme im Social Network WeChat fokussierte. Das Ergebnis: Die dort verzeichnete Umsätze waren dreimal so hoch wie in den Läden.

Fazit: Leichte Zuversicht ist angebracht!

Die bisherige Krise hat in verschiedener Hinsicht als Katalysator für Veränderungen gewirkt – sowohl in Deutschland als auch in China. Dennoch sollten wir uns noch einmal bewusst machen, dass das Reich der Mitte bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Sachen Digitalisierung einen Vorsprung hatte, der kaum aufzuholen war. Und bestimmt haben die Entwicklungen der vergangenen Monate nicht dazu beigetragen ist, dass sich Abstand verringert hat.

Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer, dass wir es bei den aktuellen Fortschritten nicht nur mit einer digitalen Nebelkerze zu tun haben: Mehr als zwei Drittel der Führungskräfte in der DACH- Region glauben, dass die digitale Präsenz ihrer Unternehmen durch die Folgen von Covid-19 steigen wird – was wiederum bedeuten würde, dass neue Ressourcen für die digitale Kommunikation geschaffen werden. Dass diesen Worten durchaus Taten folgen könnten, zeigt das Beispiel von Mercedes.

Die letzten Wochen haben uns aber auch gelehrt, dass es sich lohnt, anpassungsfähig zu bleiben. Bei allen Prognosen und Trends gilt deshalb weiterhin: Flexibilität ist die Kernkompetenz der Stunde!

Über Ingager

Ingager ist laut eigenen Angaben die größte auf Facebook spezialisierte Agentur in Europa und einer der europäischer Branchenführer im Facebook-Marketing.

Zu den Kunden der Agentur gehören bekannte Marken wie BMW, PwC, American Express,

MINI oder Pernod Ricard. Ingager gehört zur nordeuropäischen Mediengruppe Egmont und

unterhält Büros in Stockholm und Berlin mit insgesamt 70 Mitarbeitern.

—

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.