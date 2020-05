#trending // Manuela Schwesig Die gute Nachricht des Tages hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geliefert. Es ging aber nicht um die sehr geringen Corona-Zahlen in dem Bundesland – nur 25 positive Tests in den jüngsten sieben Tagen – sondern um die eigene Gesundheit von Manuela Schwesig. Via Pressestatement und kleinem Video in den sozialen Netzwerken teilte sie mit, dass sie ihre Krebs-Erkrankung besiegt hat und nun wieder gesund ist. Der entsprechende Tweet sammelte bis zum späten Abend 13.500 Likes und Retweets ein – so viele wie kein anderer deutschsprachiger Tweet des Tages. Das Video wurde über 200.000 mal abgerufen. Auf Facebook gab es 4.700 Interaktionen und 44.000 Video-Views, auf Instagram 3.100 Likes und 10.400 Views. Auch Medien, die über Schwesigs gute Nachricht berichteten, ernteten damit viele Likes & Co. Der NDR erreichte mit der Live-Übertragung des Pressestatements und der anschließenden Headline “Ministerpräsidentin Schwesig: ‘Ich bin gesund’” 8.900 Facebook- und Twitter-Interaktionen, Der Spiegel mit “Manuela Schwesig hat Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen” 6.000. Beide landeten damit unter den zehn erfolgreichsten journalistischen Artikeln des Tages. Von guten Mächten wunderbar geborgen…Vielen Dank für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten🙏❤️ #fightcancer pic.twitter.com/o0QC1NJx6f — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) May 12, 2020