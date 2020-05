Tencent: Chinas Digitalriese verzeichnet trotz Corona-Krise weiter Werbeboom

Positive Signale aus Fernost: Der nach Alibaba zweitwertvollste Konzern Asiens konnte heute bei Vorlage seiner Geschäftsbilanz für das erste Kalenderquartal ein besser als erwartetes Zahlenwerk vorlegen und die Erwartungen der Analysten erneut übertreffen. Statt wie erwartet um 24 Prozent schossen die Umsätze tatsächlich um 26 Prozent in die Höhe, während die Gewinne um 6 Prozent zulegten. Vor allem die Werbesparte verbucht überproportional starke Zuwächse.

Man kann es einen echten Härtetest nennen. Während die Corona-Krise in der westlichen Welt erst im März ankam und sich die Folgen des Lockdowns vor allem im zweiten Quartal in den Konzernbilanzen niederschlagen dürften, erlebte China im ersten Quartal das volle Ausmaß der Pandemie.

Chinas Digitalriese Tencent hat diesen Realitätscheck praktisch ohne Blessuren bestanden, wie das Zahlenwerk für das erste Kalenderquartal beweist. Tencent konnte seine Umsätze zwischen Anfang Januar und Ende März um weitere 26 Prozent steigern und damit die Analystenschätzungen, die noch bei einem Plus von 23 Prozent gelegen hatten, deutlich überbieten.

Umsätze und Gewinn über den Erwartungen

Im ersten Geschäftsquartal erlöste der Anbieter der in China enorm populären Universal-App WeChat statt wie erwartet 14,4 Milliarden Dollar tatsächlich bereits 15,3 Milliarden Dollar (108 Milliarden Yuan).

Die Gewinne übertrafen noch deutlicher die Konsensschätzungen: Während Analysten im ersten Quartal noch mit einem Nettogewinn in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar gerechnet hatten, konnte der 21 Jahre alte Internetpionier aus Shenzhen tatsächlich ein Konzernergebnis von 3,8 Milliarden Dollar ausweisen und damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds um immerhin sechs Prozent wachsen.

Werbegeschäft wächst überraschend stark um 32 Prozent

Tencents größter Umsatzbringer ist weiterhin der Geschäftsbereich „Value Added Services“, der mit Smartphone-Spielen 58 Prozent der gesamten Konzernumsätze generiert, um 27 Prozent zulegte und allein 8,11 Milliarden Dollar erlöste.

Dynamischer entwickelte sich unterdessen das Werbegeschäft: Die Erlöse durch Online-Werbung legten um 32 Prozent auf bereits 2,3 Milliarden Dollar, die Anzeigen im Social-Media-Segment sogar um 47 Prozent zu. Das Werbegeschäft macht nunmehr bereits 16 Prozent der gesamten Erlöse aus.

Tencents Werbeumsätze gewinnen in Corona-Krise an Dynamik

Die Dynamik des Geschäfts mit Online-Werbung mitten in der Corona-Pandemie ist gleich doppelt bemerkenswert. Einerseits wuchs Tencents Werbegeschäft deutlich dynamischer als im vierten Kalenderquartal 2019, als der Online-Gigant aus dem Reich der Mitte noch eine Erlössteigerung der Anzeigenumsätze um 19 Prozent vermeldet hatte.

Anderseits liegt Tencents Werbewachstum auch sehr deutlich über dem erwarteten Zuwachs auf dem chinesischsen Anzeigenmarkt. So rechnet Marktforscher eMarketer damit, dass in diesem Jahr insgesamt 113,67 Milliarden Dollar in der größten asiatischen Volkswirtschaft für Werbezwecke ausgegeben werden – ein Zuwachs von 8,4 Prozent, der dem größten Wachstum seit 2011 entsprechen würde.

