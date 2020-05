Rützels Scharmützel – die Anja-Rützel-Kolumne: Ball, Bälle, Balla-balla

Von Anja Rützel

Letztens fand ich beim räumungsmäßigen Wohnungswurschteln (das Corona-Yoga der Bewegungsfaulen) ein Päckchen Paninibilder von der Fußball-Europameisterschaft 2008. Auf allen war ich selbst abgebildet, ich trage eine stabile Indie-Schrägponyfrisur, darunter steht mein sehr plausibler Fußballer-Name: “Anja van Rützelrooy”. Damals bot der Klebebildchenfabrikant die Möglichkeit an, personalisierte Sticker drucken zu lassen. Ich hatte die Existenz dieser schamlos egomanen Aufkleber längst vergessen, jetzt rührten sie mich sehr. Und ich merkte, dass ich Fußball wohl doch mehr vermisste, als ich dachte.

Obwohl, das stimmt nicht ganz: Ich vermisste nicht das Spiel, sondern die Spielereien drumherum, was niemanden überraschen dürfte, der weiß, dass ich seit vielen Jahren Mitglied bei Bayern München bin (und den abwertend gemeinten Begriff “FC Hollywood” immer als Gütesiegel für operettenhaftes Qualitäts-Amüsement verstanden habe).

“Ich möchte gerne Nutella kaufen”

Ich trauere also weniger um die für dieses Jahr abgesagte EM und mehr um die Folklore drumherum. Wer weiß, womöglich hätte sich Nutella ja diesen Sommer zu einer Neuauflage ihrer traditionell sagenhaft cringy gestalteten WM- und EM-Werbespots mit Nationalspieler-Beteiligung hinreißen lassen. Unvergessen, wie Kevin Kuranyi 2004 seinen Mitspielern beim gemeinschaftlichen Schokocreme-Spachteln beibrachte, was “Ich möchte gerne Nutella kaufen” auf portugiesisch heißt (und sie in Wahrheit den Satz: „Ich möchte gerne Ihre Tochter heiraten, sie hat einen schönen Schnurrbart“ lehrte). Wie Manuel Neuer 2010 einen überdimensionierten Nutellapott verträumt gen Frühstücksraumzimmerdecke reckte, als sei er der Finalpokal. Und natürlich, wahrscheinlich mein liebster Promi-Werbespot aller Zeiten: Wie Andreas Hinkel sich nach einem Biss ins Schmierenbrot blitzverdrogt in eine Parallelkarriere als Countrysänger träumt. Allesamt bestürzende Mini-Dramolette, für mich katharsismäßig ergiebiger als Sophokles all day long. Und ja, an manchen, trüben Tagen schaue ich mir zehn Mal hintereinander die Mentos-Werbung von Kevin Großkreutz an, um überhaupt noch etwas zu spüren.

Anzeige

“Eine Qualle kommt selten allein”

Diese goldenen Zeiten fachgerecht schiefgelegter Fußballer-Testimonials sind leider lang vorbei. Zum Glück kümmern sich die Topsportler jetzt selbst darum, ihren Markenkern in wunderliche Randbereiche auszufranseln. Vergangene Woche postete David Alaba bei Instagram ein Bild von sich vor einem Gemälde, das vage aussah, als hätte jemand mit einem Schlappen beherzt zwei elefanteske Stechmücken auf einer blau-weiß-marmorierten Tischdecke plattiert. Tatsächlich, erläuterte Alaba in der Bildbeschreibung, handelte es sich um sein erstes eigenes Meisterwerk namens “Eine Qualle kommt selten allein”. Nachdem er gelegentlich schon als begabter Justin-Bieber-Epigone auffiel und pünktlich zur WM 2018 den Rapversuch “Sag mein Namen” veröffentlichte (beste, werbekunden-andockfreundliche Zeile: „Ob Bentley oder Bahn/Mit dir würd’ ich alles fahr‘n“), ist er mit diesen Kunstambitionen nun nur noch eine Flugmaschinen-Konstruktion davon entfernt, als veritabler Renaissancemensch gelten zu dürfen.

Schöngeistiger zeigte sich nur noch sein Vereinskollege Robert Lewandowski: Der ja immer eher etwas maschinös und markenmäßig eher wenig flamboyant wirkende Bayern-Stürmer präsentierte gerade auf TikTok diverse akkurat choreografierte, diszipliniert einstudierte Tänze aus dem Repertoire der wunderlichen App, und seine sichtliche Begeisterung dabei erfreut wirklich jeden, bis auf einen. “Diese ganzen Sportler, Basketballer, die ich eigentlich geil finde – wenn ich sehe, dass sie ihre bescheuerten TikTok-Videos gerade machen – da verliere ich den Respekt vor denen”, sagte Mats Hummels mit voll aufgedrehtem Griesgram-Modus im Podcast Gemischtes Hack: “Das tut langsam weh.” Das wird ein Spaß, wenn er eines Tages den Instagram-Account seiner Frau Cathy entdeckt!

